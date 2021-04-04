我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

1張圖看疫情：美1億6168萬人已打疫苗 逾55.4萬死

「抱歉走錯間了」小偷跟屋主四目交接 脫稿演出後開溜

聯合新聞網／綜合報導
蘇格蘭26歲女子克勞福德（左）與老公。（取材自臉書）
蘇格蘭26歲女子克勞福德（左）與老公。（取材自臉書）

 英國新聞網鏡報（Mirror）報導，蘇格蘭26歲女子克勞福德（Sophia-Louise Crawford）日前在凌晨5點醒來，發現床尾站著一名入侵者，對方跟她面面相覷後說：「抱歉，我走錯間了」接著拔腿就跑。

克勞福德說當時她29歲軍人丈夫、2名稚子都在睡覺，她半夢半醒時感覺有人盯著她瞧，眼睛一睜開就發現那個一臉驚恐的陌生人，她起先很困惑還跟對方說：「你好」，但馬上意識到自己不認識他便大喊：「這是怎麼回事！」驚醒身旁的丈夫。

丈夫立刻追趕這個逃到樓下的入侵者，克勞福德則跑去檢查孩子是否無恙。克勞福德表示自己當下以為對方喝醉，無意中走進他們的房子，直呼不敢相信：「這中間出了什麼錯，我非常震驚！」

這名小偷洗劫了孩子們的房間，拿走了Xbox和iPad和其他物品，還打開櫥櫃的門，其他房間也被搜刮一片。

小偷闖入時他們的門是鎖上了，克勞福德丈夫在廚房裡發現了一把破損的掃帚柄，應該是小偷拿來撬開門用的。

克勞福德回想起當時跟小偷四目交接的景象仍餘悸猶存，提醒民眾晚上要鎖好門窗，以防宵小進入。

英國

上一則

劫匪懂享受？搶完金項鍊變賣領現 先去泡個三溫暖紓壓

下一則

他拿自己的血餵養「水蛭」新寵 稱每隻個性都很獨特

延伸閱讀

SB82法案「或讓搶犯免坐牢」 加州檢察官協會反對

SB82法案「或讓搶犯免坐牢」 加州檢察官協會反對
SB82「小偷」法案 加州反對聯盟痛斥縱容放膽搶劫

SB82「小偷」法案 加州反對聯盟痛斥縱容放膽搶劫

縱容「小偷小摸」 SB82法案挨批：鼓勵盜竊搶劫

縱容「小偷小摸」 SB82法案挨批：鼓勵盜竊搶劫
SB82法案可溯既往 搶劫變盜竊 刑期9年變1年

SB82法案可溯既往 搶劫變盜竊 刑期9年變1年

熱門新聞

洗碗機是輔助家事的好幫手。（取材自ingimage／示意圖）

洗碗機能不能將碗盤洗乾淨？內行人5字告訴你

2021-03-28 02:00
一名男子對另一名在麥當勞得來速點餐的顧客報以小復仇，被網友大讚「太天才了！」 （歐新社）

得來速點餐太慢被後車咒罵 他一招復仇 網讚天才

2021-03-30 02:45
嘉義縣祝山觀景台的染井吉野櫻經過樹醫師修剪後綻放枝頭。圖／取自臉書「漫步在雲端的阿里山」

阿里山絕美櫻王滿開 專家賞櫻路線大公開

2021-03-29 19:05

俄地鐵站監視器乍現春光 神祕女郎露性感內衣走台步

2021-03-30 05:06
睡不好，百病叢生，可補充色胺酸、GABA、維生素B群（B3、B6、B12、葉酸）、鎂或是維生素A、C、E等抗氧化物助眠。（取材自ingimage）

失眠會讓反應記憶力退化 營養師：這5種營養素助好眠

2021-03-28 03:20
長榮海運的貨運船近日擱淺在蘇伊士運河。(取材自Instagram)

EVERGREEN又堵了？微博瘋傳：長榮貨櫃堵住高速路

2021-03-27 04:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊

西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊
按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國

按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國
官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉
太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人
1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議

1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議