家中驚見異形蟲 她當場打死 知牠「身價」不凡好懊悔

網友在家中發現一隻異形蟲便隨手弄死丟水溝，事後一查才發現牠的身分不凡。（截圖自Dcard）

不少人在家中發現不知名昆蟲便會當場弄死牠，或將其驅趕，日前台灣 就有一名女網友在家裡發現一隻從沒看過的生物，牠的外型極其詭異，彷彿一隻小型蠍子，女網友害怕牠會藏匿在家裡角落，便將牠當場打死丟水溝，但沒想到事後卻發現牠擁有特殊身分，令她相當後悔。

這名女網友在Dcard論壇發文表示，前幾天晚上突然在家中紗窗上發現一坨宛如「蠍子」的生物，由於害怕這隻生物在家中亂鑽找不到，於是拿了黏滾輪將牠黏起來後丟進水溝。到了隔天，她將這隻生物的照片傳給熟悉昆蟲的同事看，這才發現這是「台灣特有種─鞭蠍」，網上售價一隻可賣到6、700元台幣（約21到24美元），讓她相當後悔，忍不住哭喊「我就這樣把600塊黏死了」。

文章一出，吸引許多網友前來朝聖，大家看了鞭蠍的照片後紛紛留言「所以以後看到昆蟲，『可以的話』用掃把趕出去就好」、「哭，下次有看到可以給我嗎？」、「我在花蓮老家把好多隻沖馬桶了欸，這真的能賣哦？」、「這種昆蟲在我老家好像有看過，不小心動到牠的話，會有一股酸臭味」。

台灣鞭蠍由於全身細長容易被誤認為是有毒的蠍子，但牠以捕食小型動物為主，不具攻擊性，全長約7公分，受到干擾時尾鞭會噴出濃烈醋酸味，因此也有「醋酸蟲」的俗稱。