我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共頒組織處理規定 「不與黨中央保持一致」為首惡

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

東京「櫻吹雪」正浪漫 賞櫻景點湧入人潮

中央社東京27日專電
日本賞櫻百選之一的井頭恩賜公園約有500棵櫻花樹，井頭池畔約有250棵染井吉野櫻花樹或山櫻花樹，賞櫻客可搭乘腳踩的天鵝船或手搖船從池上賞櫻。(中央社)
日本賞櫻百選之一的井頭恩賜公園約有500棵櫻花樹，井頭池畔約有250棵染井吉野櫻花樹或山櫻花樹，賞櫻客可搭乘腳踩的天鵝船或手搖船從池上賞櫻。(中央社)

日本東京、京都等地櫻花盛開，這兩天賞櫻景點湧入人潮，許多景點立標語呼籲賞櫻客要做好防疫措施；東京井頭公園近日有櫻花凋零的「櫻吹雪」美景，吸引許多遊客聚集。

日本賞櫻百選之一的井頭恩賜公園是以井頭池為中心的一座公園，園內約有500棵櫻花樹，池畔約有250棵染井吉野櫻花樹或山櫻花樹，當花瓣隨風飄落時，櫻吹雪（花吹雪）的美景浪漫無比。

井頭恩賜公園、上野恩賜公園、猿江恩賜公園在東京都是相當有名的賞櫻景點，公園歸東京都政府管理，去年受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情影響，3月底東京都政府就宣佈不舉辦賞櫻季活動，目前櫻花盛開，園方處處立告示牌呼籲賞櫻客要做好防疫措施。

井頭恩賜公園園方除了要求遊客一定要戴口罩之外，還列出幾項禁止的行為。包括不得辦有喝酒的賞櫻宴、禁止在廣場或園區內鋪設座墊布聚餐、禁止長時間在戶外餐飲。目前井頭池池畔櫻花樹林還被拉起橘色圍網，禁止遊客進去。

在井頭公園遊客可搭踩踏的天鵝船或手搖小船等在池中賞櫻，有些遊客還將船駛入低垂的櫻花樹下。想搭船的遊客大排長龍，有些人先在櫻花林周邊休息。這幾天，時而可見櫻花隨風飄舞，遊客聚集享受「櫻花浴」的光景。

26日帶著寵物狗前來井頭公園賞櫻的藤井夫妻表示，每當櫻花季時這座公園會湧入許多遊客，去年和今天因為疫情的關係，公園內部分地區禁止遊客前往或席地而坐聚餐，所以遊客就擠在園內特定的幾個地區。

東京的賞櫻景點目黑川，本月14日以後，不管週末天氣好壞都湧入大批賞櫻人潮，多處可見保全人員舉牌呼籲遊客盡量不要賞櫻。有時可聽到保全呼籲遊客不要佇足賞櫻。

IT相關企業Agoop的估算，27日目黑川的賞櫻客是14日的1.8倍以上，逾3萬3000人。

在東京上野公園，27日天氣晴朗賞櫻人潮是3月14日的1.7倍。這與去年3月櫻花季3天連假時民眾防疫的警覺性降低的情況同程度。去年櫻花季3連假後，3月27 日上野公園部分地區禁止人員通行，28日天候差，遊客大減，但之後疫情持續擴大，日本政府去年4月7日首度發佈緊急事態宣言。

為了防止武漢肺炎疫情擴大，東京許多賞櫻景點立標語呼籲賞櫻客盡量少賞櫻，但這幾天東...
為了防止武漢肺炎疫情擴大，東京許多賞櫻景點立標語呼籲賞櫻客盡量少賞櫻，但這幾天東京井頭公園有櫻花凋零的「櫻吹雪」美景，吸引許多遊客聚集。圖為26日景致。(中央社)

賞櫻 東京 疫情

上一則

101歲季恩修女打敗新冠 為男籃隊打氣 溫暖全場

延伸閱讀

華府櫻花漸入佳境 盛開還要1周

華府櫻花漸入佳境 盛開還要1周
華府櫻花漸入佳境 盛開還有1周

華府櫻花漸入佳境 盛開還有1周
專家憂東京疫情急遽擴大 恐比第3波嚴重

專家憂東京疫情急遽擴大 恐比第3波嚴重
櫻花滿開卻還不能旅遊？日業者推「線上賞櫻」帶你玩

櫻花滿開卻還不能旅遊？日業者推「線上賞櫻」帶你玩

熱門新聞

一名金髮正妹在網路上PO出海灘美照時，下方的神秘物體意外引發網友討論。圖翻攝自IG、tiktok

金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋

2021-03-22 16:29
女子寫紙條請鄰居降低「床上激戰聲」。圖／取自tiktok@victoriahuneidi29

她留紙條請鄰居降低「床上激戰聲」 收到正能量回覆

2021-03-25 02:29
張柏芝凸肚明顯。（取材自微博）

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光

2021-03-22 03:55
情趣用品店店員拿起假陽具驅趕對充氣娃娃自慰的客人。（取材自YouTube）

男逛情趣店對著娃娃自慰 女店員怒拿假陽具教訓追打

2021-03-23 02:40
牙醫曝牙齒越刷越黃的真相。（取材自tiktok@doctortristanpeh）

牙齒愈刷愈黃？牙醫曝變色真相 網：一輩子都刷錯了

2021-03-23 04:25
一名泰國男子上網買了一支iPhone 7，沒想到因為沒仔細看，下錯單買成iPhone造型的桌子。 圖／翻攝自臉書「iPhone Thailand」

網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」

2021-03-25 06:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
白男一路尾隨華女 15分鐘四次辱罵「滾出社區」

白男一路尾隨華女 15分鐘四次辱罵「滾出社區」
陳巍5個四周跳 花滑世錦賽三連冠 羽生結弦失誤吞銅

陳巍5個四周跳 花滑世錦賽三連冠 羽生結弦失誤吞銅
在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？
紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」

紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」
德州解封近3周 確診未激增 全美案例又悄悄上揚

德州解封近3周 確診未激增 全美案例又悄悄上揚