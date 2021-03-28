東京「櫻吹雪」正浪漫 賞櫻景點湧入人潮

日本賞櫻百選之一的井頭恩賜公園約有500棵櫻花樹，井頭池畔約有250棵染井吉野櫻花樹或山櫻花樹，賞櫻客可搭乘腳踩的天鵝船或手搖船從池上賞櫻。(中央社)

日本東京 、京都等地櫻花盛開，這兩天賞櫻 景點湧入人潮，許多景點立標語呼籲賞櫻客要做好防疫措施；東京井頭公園近日有櫻花凋零的「櫻吹雪」美景，吸引許多遊客聚集。

日本賞櫻百選之一的井頭恩賜公園是以井頭池為中心的一座公園，園內約有500棵櫻花樹，池畔約有250棵染井吉野櫻花樹或山櫻花樹，當花瓣隨風飄落時，櫻吹雪（花吹雪）的美景浪漫無比。

井頭恩賜公園、上野恩賜公園、猿江恩賜公園在東京都是相當有名的賞櫻景點，公園歸東京都政府管理，去年受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情 影響，3月底東京都政府就宣佈不舉辦賞櫻季活動，目前櫻花盛開，園方處處立告示牌呼籲賞櫻客要做好防疫措施。

井頭恩賜公園園方除了要求遊客一定要戴口罩之外，還列出幾項禁止的行為。包括不得辦有喝酒的賞櫻宴、禁止在廣場或園區內鋪設座墊布聚餐、禁止長時間在戶外餐飲。目前井頭池池畔櫻花樹林還被拉起橘色圍網，禁止遊客進去。

在井頭公園遊客可搭踩踏的天鵝船或手搖小船等在池中賞櫻，有些遊客還將船駛入低垂的櫻花樹下。想搭船的遊客大排長龍，有些人先在櫻花林周邊休息。這幾天，時而可見櫻花隨風飄舞，遊客聚集享受「櫻花浴」的光景。

26日帶著寵物狗前來井頭公園賞櫻的藤井夫妻表示，每當櫻花季時這座公園會湧入許多遊客，去年和今天因為疫情的關係，公園內部分地區禁止遊客前往或席地而坐聚餐，所以遊客就擠在園內特定的幾個地區。

東京的賞櫻景點目黑川，本月14日以後，不管週末天氣好壞都湧入大批賞櫻人潮，多處可見保全人員舉牌呼籲遊客盡量不要賞櫻。有時可聽到保全呼籲遊客不要佇足賞櫻。

IT相關企業Agoop的估算，27日目黑川的賞櫻客是14日的1.8倍以上，逾3萬3000人。

在東京上野公園，27日天氣晴朗賞櫻人潮是3月14日的1.7倍。這與去年3月櫻花季3天連假時民眾防疫的警覺性降低的情況同程度。去年櫻花季3連假後，3月27 日上野公園部分地區禁止人員通行，28日天候差，遊客大減，但之後疫情持續擴大，日本政府去年4月7日首度發佈緊急事態宣言。