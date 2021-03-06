拍賣會掀二戰文物熱 希特勒馬桶座1.8萬拍出

日前希特勒生前的馬桶座以驚人的價格出售。(取材自Alexander Historical Auctions官網)

德國前總理希特勒（Adolf Hitler）生前所坐過的馬桶成交價格竟要1.3萬英鎊（約1.8萬美元）！日前希特勒生前的馬桶座以驚人的價格出售，位於美國 馬里蘭州（Maryland）的亞歷山大拍賣 行（Alexander Auctions）出售二戰時期希特勒私人浴室中的珍貴馬桶座，起標價為5000英鎊（約6923美元），最後以高出3倍的價錢售出。

根據《愛爾蘭太陽報》報導，近日美國拍賣行中掀起了二次世界大戰遺物的競購熱潮，一款希特勒在二戰避難時的個人馬桶座被以1萬3750英鎊（約2萬美元）售出，此款馬桶座是一名美國年輕士兵在二戰時，從希特勒位在巴伐利亞阿爾卑斯山的私人處所中掠奪走的，當時他出了拿走馬桶座外，也帶走了一戰時留下的裝甲背心和2幅油畫。

最終該名士兵將馬桶座運回新澤西州 （New Jersey）的家庭住宅，並在其地下室中展示。他說，「這個馬桶座就像獨裁者們的『寶座』，人們幾乎無法想像希特勒是在這邊進行暴君的密謀」。

然而除了希特勒的馬桶座外，拍賣會上也競標了希特勒的私人剃鬚杯，出售價約為1萬5600英鎊，以及從希特勒使用過的梳子上取下來的毛髮，拍出了1650英鎊的價格。