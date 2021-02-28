我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2855萬 佛州破190萬

達叔再見了！吳孟達肝癌逝世 經典片段一次回顧

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做

記者黃寅／台中報導
國軍台中總醫院院長、神經外科醫師洪恭誠。圖／取自國軍台中總醫院網站
國軍台中總醫院院長、神經外科醫師洪恭誠。圖／取自國軍台中總醫院網站

一名婦人才做了全身健檢不久，日前卻突然倒地不起，檢查才知她因腦動脈血管瘤破裂引起，至今仍陷昏迷。對此，醫師指出，腦動脈血管瘤常被忽視，甚至在健檢時也被遺忘，但它卻常易造成嚴重的後果，建議50歲以上民眾健檢時應把腦部檢查也列入。

國軍台中總醫院院長、神經外科醫師洪恭誠說，血管瘤是動脈血管壁上形成的泡泡狀小血瘤，全身都有可能產生動脈血管瘤，並以腦部、胸部及腹部最為常見，其中腦動脈血管瘤的危險性最高，約100人中就有1～2人潛藏腦動脈瘤而不自知。曾是伊林模特兒的王亭又就因因血管瘤破裂而猝死，年僅41歲。

洪恭誠說，腦動脈血管瘤一旦破裂致命性、致殘性強，人人都應該關心。它包括先天血管結構異常的人、有動脈血管瘤家族病史的人、抽菸族、三高族、喝酒族、作息不正常的人、壓力大的人都容易發生腦動脈血管瘤。

而且，50歲以上占約58％，尤其是50到65歲的女性，除了年紀大因素及三高慢性病因素，與女性荷爾蒙變化也有關。

他說，腦動脈血管瘤幾乎沒有症狀，但大到一定程度，造成神經被壓迫，還是有些症狀可循。例如，經常晨起時感到頭痛或頸部僵硬、突發性頭部劇痛、不明原因的噁心、嘔吐、昏迷、意識喪失，以及視力突然模糊、視野改變、複視、瞳孔擴大等。或有眼瞼一邊下垂，眼睛睜不開、嗅覺喪失、畏光及畏音，和變得嗜睡、反應遲鈍、突然暴怒等。

洪恭誠說，有家族病史的人特別應該加強做腦部血管健檢，醫師發現這類的病人，也該主動提醒病患家族應做檢查，以免真的發作造成遺憾。另外，及早做腦部血管健檢，有助於規避風險，像是藝人利菁在健檢中意外發現4顆腦動脈血管瘤，後來做了栓塞手術，胡瓜也發現血管瘤，目前追蹤觀察。

要預防腦動脈血管瘤的發生，他說，平常應控制好血壓，按時服用血壓藥，也應減少生氣、劇烈的運動、吃太辣的飲食等，以避免血壓瞬時間的劇烈波動，另也應戒菸，避免香菸加速血管壁異常產生，和養成規律運動習慣，讓血壓穩定。

血壓 三高 猝死

上一則

退化性關節炎年輕化 醫師：好發年齡提前至40、50歲

延伸閱讀

每天走一萬步 強壯心臟

每天走一萬步 強壯心臟
破解5大中風迷思 耳垂放血、吞降壓藥…都是錯誤急救

破解5大中風迷思 耳垂放血、吞降壓藥…都是錯誤急救

多數患者沒症狀！ 腦動脈瘤如「無聲不定時炸彈」

多數患者沒症狀！ 腦動脈瘤如「無聲不定時炸彈」
氣溫驟降 醫師籲保暖防心肌梗塞、中風

氣溫驟降 醫師籲保暖防心肌梗塞、中風

熱門新聞

伊莉莎白二世女王不願被孫子與孫媳耍著玩，也展開反擊的行動。（路透資料照片）

女王出招！傳聯合查爾斯、威廉等王族一起對戰梅根

2021-02-22 23:21
48歲的自由潛水員瓊斯在維多利亞州的萊伊前灘附近海域潛水時，意外在海底撞見這隻外型酷似男生殖器的「陰莖魚」。取材自臉書／Josie Jones

情趣用品掉海裡？女子潛水遇「陰莖魚」 網友見照歪樓

2021-02-26 03:35
南非一名女子日前在超市因未戴口罩被警衛勸說，一氣之下就脫下長裙裡的丁字褲並把它套在臉上。（影片截圖）

傻眼！女子不爽在超市被勸戴口罩 直接脫丁字褲套臉上

2021-02-26 22:00
小p是鋼琴家與Cosplayer，以Cosplay成動漫或遊戲角色並用鋼琴彈奏該作品的音樂為特色，因身材姣好而受矚目。（取材自Instagram）

她被封「台灣第一女YouTuber」 高人氣全靠不露臉？

2021-02-22 00:13
剛抵達艾德加慈善庇護農場的綿羊巴拉克，若不是臉龐露出來，幾乎看不出巴拉克是一隻綿羊，反而更像是某種巨大的肉球。路透/Edgar's Mission

落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽

2021-02-24 05:28
伊麗莎白二世女王被叛逆的孫子、孫媳傷透心。（路透資料照片）

哈利、梅根反嗆王室！得寸進尺惹怒女王 關係惡化

2021-02-20 20:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元
吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立

吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立
嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑

嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑
紐約布魯克林8大道賭檔 非裔搶劫 華男1死3傷

紐約布魯克林8大道賭檔 非裔搶劫 華男1死3傷
吳孟達病逝 名嘴曝光震驚片酬大嘆「良心演員」

吳孟達病逝 名嘴曝光震驚片酬大嘆「良心演員」