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停戰？女王跟哈利通話 為他開心、不忘提醒維護王室

編譯周辰陽／綜合報導
英國女王伊莉莎白二世與孫子哈利王子，攝於2019年。（路透）
英國女王伊莉莎白二世與孫子哈利王子，攝於2019年。（路透）

英國每日鏡報26日獨家披露，伊莉莎白二世女王和遷居美國哈利王子已經通過電話，據指女王相當和藹，對哈利和妻子梅根「找到幸福」感到高興，同時也不忘要求他維護王家的家庭價值觀。

一位和哈利關係密切的消息人士說，「哈利跟女王講過話了，她告訴他說，她很高興他已找到幸福，只願他與他的家人過得最好。」

消息人士指女王在通話表示，她看到哈利為他在王家的立場掙扎，總對他充滿著慈愛與同情，哈利則向女王解釋，他不後悔做出卸下資深王室成員身分的決定，還進一步詳細說明他對自己未來角色的想法。

這位消息人士說，「哈利形容這就像獲得自由，但他知道他對王家負有責任，同時重申他的承諾，絕不會做出任何讓他們蒙羞的事情。」

消息人士還說，這次通話就是關於放下過去，「一位關心的祖母與她孫子進行非常融洽的對話」。

王室26日發布視訊對話影像，讓女王呼籲民眾「為其他人想想」，有疫苗就要接種，但美國CBS頻道「詹姆士駕到」節目幾小時後就釋出哈利訪談搶先看的影像，讓王室官員放話稱此事「沒有幫助」、引發白金漢宮「不安」。

不過，哈利與梅根的事情紛紛擾擾一年多，據悉女王已希望「有個新開始」。一位王室消息人士向每日鏡報表示，女王已告訴其他王家成員，她希望此事就到此為止。

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