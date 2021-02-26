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「惡毒英媒毀我心理健康」 哈利王子首談卸下王室公務

編譯周辰陽／即時報導
英國哈利王子日前登上美國CBS頻道的「詹姆士駕到」節目，坦率告訴同樣來自英國的主持人柯登，他之所以卸下資深王室成員身分，都是因為「惡毒的」英國報刊正「摧毀」他的心理健康。畫面翻攝：YouTube/The Late Late Show with James Corden
英國哈利王子日前登上美國CBS頻道的「詹姆士駕到」節目，坦率告訴同樣來自英國的主持人柯登，他之所以卸下資深王室成員身分，都是因為「惡毒的」英國報刊正「摧毀」他的心理健康。畫面翻攝：YouTube/The Late Late Show with James Corden

英國哈利王子日前坦率告訴同樣來自英國的脫口秀主持人柯登（James Corden），他之所以卸下資深王室成員身分，都是因為「惡毒」英國報刊（Press）正「摧毀」他的心理健康。

美國CBS頻道「詹姆士駕到」（The Late Late Show with James Corden）節目26日釋出的訪談搶先看中，哈利堅持「我沒有一走了之」，但英國報刊正影響他的心理健康，因此他不得不離開。

影片來源：YouTube

哈利說，「這是非常艱難的環境，我覺得許多人都看在眼裡。我們都知道英國報刊是什麼樣子，它正摧毀我的心理健康。這是惡毒。所以我做了任何丈夫與父親會做的事情--我需要帶著我的家庭離開那裡。但我們從未一走了之。而且對我來說，就那一方面做出的決定，我將永遠不會一走了之。」

哈利表示，他將一直奉獻，也指他的人生就是公共服務，無論他身在世界何處，這都不會改變，並透露女王送亞契的耶誕禮物是一台鬆餅機，第二次約會就知道妻子梅根是真命天女，居家避疫後幾乎沒有外出等生活點滴。

哈利王子還指出，他比較喜歡Netflix戲劇「王冠」（The Crown）刻劃的家族史，傾向英國演員達米安．路易斯（Damian Lewis）在劇中飾演他。他說，「王冠」並「沒有假裝成新聞。它是虛構的，但根據真實鬆散（改編）。當然算不上完全精確，卻讓你大概了解（王室的）生活方式，就是將責任與服務的壓力置於家庭與其它一切之上」。

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