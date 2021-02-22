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全球首見「黃金企鵝」！比利時攝影師幸運捕捉身影

編譯張君堯／即時報導
亞當斯認為，這應該是隻罹患白化症的企鵝，所以細胞不會產生黑色素，才沒有長出黑色羽毛。圖／Yves Adams
亞當斯認為，這應該是隻罹患白化症的企鵝，所以細胞不會產生黑色素，才沒有長出黑色羽毛。圖／Yves Adams

一般常見企鵝都是黑白色，不過一名比利時野生動物攝影師卻在靠近南極的小島上發現一隻「長著黃色羽毛的淺色企鵝」，從12萬隻同種企鵝中脫穎而出。

比利時43歲的風景及野生動物攝影師亞當斯（Yves Adams）去年12月帶領團隊前往南大西洋與南極洲探險，在南喬治亞島（South Georgia）的索爾茲伯里平原（Salisbury Plain）稍作停留時，突然出現一隻金黃色企鵝，亞當斯透露「牠降落在我們身邊，感覺就像來到天堂」。

南喬治亞島上共有12萬隻國王企鵝棲息，卻只有這隻是黃色的讓人難以置信，更幸運的是牠剛好飛落在亞當斯附近，且視線沒有被其他動物阻擋，當眾人見到牠時都瘋了，當即拋下安全設備拿起相機、捕捉這個千載難逢的畫面。

亞當斯認為，這應該是隻罹患白化症的企鵝，所以細胞不會產生黑色素，才沒有長出黑色羽毛。

白化企鵝相當罕見，毛色呈現亮黃色的更是絕無僅有，推測應該是自身體內的化學反應，使牠長出黃色、奶油色的羽毛，普通的國王企鵝會用部分的黃色羽毛來吸引異性，但目前尚不清楚這隻「黃金企鵝」是否在異性中擁有特別地位。

亞當斯將照片貼上Instagram之後，讓眾多網友嘖嘖稱奇，大呼「這真是太神奇了」、「謝謝你與全世界分享這一切」、「我把這照片拿給我熱愛動物的孩子看」。

一般常見企鵝都是黑白色，不過一名比利時野生動物攝影師卻在靠近南極的小島上發現一隻...
一般常見企鵝都是黑白色，不過一名比利時野生動物攝影師卻在靠近南極的小島上發現一隻「長著黃色羽毛的淺色企鵝」，從12萬隻同種企鵝中脫穎而出。圖／Yves Adams

攝影

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