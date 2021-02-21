我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2807萬 破49萬死

加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

買房擔心周遭環境不安靜 日工程師推「惡鄰居地圖」

編譯周辰陽／綜合報導
日本東京都池袋街景，攝於7日。（Getty Images）
日本東京都池袋街景，攝於7日。（Getty Images）

日本有一個名為「道路族地圖」網站，可供民眾查詢住處附近是否有吵鬧小孩、聊八卦的三姑六婆與其他「惱人」民眾出沒，近日挨轟助長「不寬容」，更成為心懷不滿的居民匿名抨擊鄰居的管道。

朝日新聞報導，「道路族」是日本網路詞彙，專指在街道大聲喧嘩與妨礙安寧的大人小孩。2016年開站的「道路族地圖」就讓居民線上投稿，具體描述他們的觀察結果。

報導列出幾種舉報貼文，像是「小朋友玩球吵死人，家長聚在一起好幾個小時談八卦」、「小學生繼續玩耍嬉鬧，沒想到他們對附近居民造成的困擾」與「嬰兒早上7點過後沒多久就開始哭」等。

「道路族地圖」目前已登錄6000多個特定熱點，創辦者與管理員是一位40多歲的線上系統開發人員，聲稱自己曾被吵鬧的小孩害到沒辦法在家工作，因此想到可開發一個網站，讓人們找到更安靜的搬家地點，「我相信道路族問題部分出自鄰居騷擾…隨著時代變遷，我想協助消滅這個問題」。

日本「道路族地圖」網站可供民眾查詢住處附近是否有吵鬧小孩、三姑六婆與其他「惱人」...
日本「道路族地圖」網站可供民眾查詢住處附近是否有吵鬧小孩、三姑六婆與其他「惱人」民眾出沒，卻也挨轟「不寬容」，更成為心懷不滿的居民匿名抨擊鄰居的管道。（取材自Dqn.today/drzqn-map/）

雖然部分使用者讚揚「道路族地圖」標示清楚，有助育有小孩的父母挑選購屋地點，卻也有學者批評貼文讓用戶可能感到同仇敵愾，進而助長「不寬容」，更有民眾對所在街道被登錄感到莫名其妙。東京一間育幼機構工作人員就指出，「道路族地圖」登載時段正好是小朋友進行戶外活動或散步，「我們成立五年多了，沒有人抱怨啊」。

管理員表示，他會刪除匿名投稿的個人資訊與中傷內容，也不會刊登可能引發犯罪的貼文，有問題或被刪除的訊息占比約一成。此外，他還收到100條左右的訊息，稱左鄰右舍已經解決爭議，因此申請撤回訊息。管理員指出，他知道有人覺得「道路族地圖」讓他們曝光，但事實就是「許多人不斷受到噪音與其他問題困擾」。

八卦 日本 東京

上一則

職場春秋／疫情改變世界…這12種職業最搶手

延伸閱讀

釣魚台衝突／中海警狂趕日漁船 日媒：排除意圖明顯

釣魚台衝突／中海警狂趕日漁船 日媒：排除意圖明顯
中2海警船再進釣魚台海域 疑搭載機關槍逼近日漁船

中2海警船再進釣魚台海域 疑搭載機關槍逼近日漁船
日本女將大坂直美澳網封后 看動漫、吃披薩慶祝

日本女將大坂直美澳網封后 看動漫、吃披薩慶祝
日女星巨乳暴紅 自曝剪指甲「要脫光+掰開雙峰」

日女星巨乳暴紅 自曝剪指甲「要脫光+掰開雙峰」

熱門新聞

英國受到暴風雪「達西風暴」侵襲，各地低溫急凍，卻傳出有2名年輕女子在攝氏零下23度的最低溫夜晚，專程開車到偏僻山區大搞「車震」。圖為示意圖。（取材自Pexels）

不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情

2021-02-15 04:06
網友翻出約5年前孫藝真在Instagram上分享的比基尼辣照。（取材自Instagram）

孫藝真擁「隱藏版美胸」比基尼辣照又被翻出！

2021-02-15 07:00
美籍網紅莫彩曦（Hailey）與丈夫順利申准移民署就業金卡。（記者李隆揆／翻攝）

美籍百萬YouTuber遷台定居准了！莫彩曦「金卡」到手

2021-02-16 03:15
27歲的日本女星百瀨桃因擁有M罩杯的傲人雙峰暴紅。取材自Instagram

日女星巨乳暴紅 自曝剪指甲「要脫光+掰開雙峰」

2021-02-20 02:55
巴西暴牙女戀上牙醫，結婚前後對比引熱議。（取材自抖音）

暴牙女「嫁牙醫」變辣妹 驚人變化「真相」被戳破

2021-02-15 00:05
麵包師傅提醒去烘焙店千萬別碰「4樣商品」，並直言「不懂吃的人才會購買」。示意圖／ingimage

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

2021-02-08 18:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人
蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股

蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股
洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來
吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題
華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪