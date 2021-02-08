大掃除善用梯凳拖把姿勢蹲低 避免受傷喜迎新年

大掃除時要留意姿勢，以免受傷。圖為示意圖。（本報資料照片）

農曆年前家戶大掃除，醫師建議，大掃除時適時使用相關工具，例如梯凳、拖把，將姿勢蹲低，戴口罩等，以免不小心受傷，輕鬆將環境整理乾淨，開心迎新年。

台中光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫表示，大掃除時活動量往往比平時的清潔活動來得吃重，民眾常因為過勞，導致身體各部位痠痛、甚至不小心受傷。嚴可倫整理「年終拼掃護身懶人包」，提醒民眾，大掃除時適時地使用相關工具以及各種自保姿勢。

第一招、梯凳：大掃除時清理較高的位置，如：櫥櫃、門窗、吊扇、冷氣、冰箱頂部等，建議使用小梯子、凳子，藉由提升整理者的高度，減少肩膀頻繁的高舉出力，避免拉傷、甚至旋轉肌袖受傷。

第二招、拖把：許多人會用濕抹布蹲著或跪在地上地毯式的擦拭，時間一久，對於膝蓋以及腰部脊椎都是相當大的負擔；建議，可使用拖把取代抹布，減少反覆彎腰的動作。

第三招、蹲低：不管使用抹布或者拖把，免不了更換水桶的水，建議要先蹲下來才把水倒掉；而裝好水要提起的時候，也盡可能靠近水桶，蹲下再提起，減少腰部的過勞。

第四招、求救：面對比較重的家具，例如沙發、冰箱、流理台，建議尋求周圍家人的幫忙，不要因一時貪快，獨自出力之後受傷；萬一真的找不到人幫忙，建議以推動取代搬動，減輕負擔。

第五招、防跌：大掃除會使用大量的水來清洗，導致周遭的環境濕滑，需格外小心，慎防站在高處、或是踩到溼滑的地面，導致滑倒、跌倒，甚至骨折。

第六招、口罩：疫情 的緣故，口罩變得普及，除是防疫 的利器，建議在打掃時戴口罩，減少揚起的粉塵造成口鼻的不舒服。