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貓狗可以吃什麼蔬果？ 2張圖秒解惑

記者吳姿賢／綜合報導
貓示意圖。（本報資料照片）
貓示意圖。（本報資料照片）

許多人疑惑貓狗能不能吃蔬果，台灣農委會在臉書解惑，貓咪可食用南瓜、西瓜等七大蔬果，不過要記得清洗，部分蔬菜類要煮熟才能餵食以方便消化；狗狗也有可食用的六大蔬果，如胡蘿蔔、番茄、菠菜等，提醒切成小塊才能避免狗狗吃太快而噎到。

貓咪可食用的七大蔬果，南瓜可維護腸胃健康也保護眼睛，但南瓜屬於高GI水果，容易讓血糖快速上升，有糖尿病的貓咪應小心避免，記得餵食前仔細清洗乾淨蒸熟，並且去皮去籽搗泥狀。花椰菜則是貓咪較能接受的「菜味」，記得蒸煮前沖洗乾淨，雖然貓咪是肉食性動物，但適量補充纖維有助維持消化道健康。萵苣含水量高，有粗蛋白、粗纖維與膳食纖維。

狗可食用的蔬果。（取材自農委會臉書）
狗可食用的蔬果。（取材自農委會臉書）

西瓜是補水良方，清涼消暑，富含豐富維生素，但要適合且去籽餵食，吃太多容易軟便，甜份較高要淺嘗輒止。香蕉富含鉀和維他命B6，但糖分高需適量。木瓜含豐富酵素，有助蛋白質分解，但甜分高需適量。胡蘿蔔富含豐富維生素A，不過仍建議適量攝取，建議煮熟後切成小塊或切丁乾燥後再給貓咪吃更好。

農委會提醒，記得餵食蔬果前要仔細清洗，蔬菜類尤其南瓜應煮熟後再餵食，以方便消化，可作為獎賞或是配料少量餵食。如果吃了嘔吐，可能是貓咪腸胃無法適應，以後請避開此水果。如果吃了超興奮，為了貓咪的健康，還是要把持住不能餵食太多，若寵物有不適，還是需要盡早看醫生。

狗狗可食用的六大蔬果，胡蘿蔔富含豐富的維生素A ，不過還是建議適量攝取，建議的烹調方式是洗淨不削皮、先煮再切。西瓜是補水良方，清涼消暑，富含維生素A、B1、B2、B12，但要適量且去籽餵食，吃太多容易軟便，甜分較高要淺嘗輒止。南瓜富含葉酸、鈣、磷、鉻等多種微量營養素以及膳食纖維、β-胡蘿蔔素，可維護腸胃健康，也能保護眼睛，建議用清蒸的方式烹調，大多數狗狗很喜歡南瓜自然散發的甜味。

貓可食用的蔬果。（取材自農委會臉書）
貓可食用的蔬果。（取材自農委會臉書）

番茄含有豐富的維生素C、維生素K、礦物質鉀與茄紅素，記得挑選成熟的番茄仔細清洗乾淨、去除蒂頭，且去皮去籽，才不會不好消化，記得把番茄切丁，避免狗狗吃太快噎到。菠菜富含豐富的維生素C、維生素E、維生素K，菠菜也可以維持皮毛良好狀態的情形、保護眼睛，建議可先將菠菜川燙後再切小塊再給狗狗吃。地瓜富含豐富維生素，可維持腸道健康，營養超級高，因含有澱粉需熟化後再餵食，以避免腸道不適，糖分不低建議適量攝取。

農委會說，記得餵食蔬果給狗狗之前要仔細清洗，並且把不可食用的部分去除，另外可將蔬果切成小塊，方便狗狗食用，不會讓狗狗噎到，也不會消化不良，若寵物有不適，還是需要儘早去看醫生。

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