疫情改變閱聽習慣 2020年Podcast節目成長近3倍

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受疫情 封鎖影響，全球影音閱聽習慣改變，轉向以收聽為主的Podcast。根據下載追蹤網站Chartable，2020年Podcast節目數量如雨後春筍般冒出，相較2019年成長了將近3倍。

總部位於紐約 的Chartable 表示，2020年總共新增88萬5262個Podcast節目，數量是2019年新增31萬8517個節目的將近3倍。

Chartable指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）席捲全球，人們的日常生活和通勤劇烈改變，2020年3月與4月首波封鎖期間，Podcast節目下載量受到衝擊。

Chartable在部落格貼文中指出，「然而，防疫封鎖後，隨著人們逐漸習慣新的日常生活模式，下載量也迅速回升」。

此外，另一值得注意的趨勢是非英語節目數量飛速成長。在所有新節目中，非英語節目占將近一半。

印度語節目數量成長最快速，成長了14倍，其後依序為中文、葡萄牙語、印尼語和西班牙語節目。

Podcast節目主題中，教育 主題共13萬3107個節目，高居排行榜第一名。其次是擁有12萬1556個節目的社會與文化主題，以及擁有9萬4360個節目的藝術主題。