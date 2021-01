超神隊友！接力賽全場落後 她僅用數十秒追回奪冠

大隊接力即使落後對手25公尺,仍急起直追贏得冠軍!美國 密西根大學(University of Michigan)日前舉辦新生杯大隊接力比賽,一名女選手原本在接力的最後一棒大幅落後其他隊伍,眼看比賽就要分出勝負,沒想到女選手竟然飛速的超越一個個對手,而且只用了51.79秒贏得勝利,在場的觀眾都當場嚇傻,影片在推特 (Twitter)曝光後,更引來超過400萬的觀看人次。

Down by four seconds heading into the 4x400 relay anchor leg, @UMichTrack's Ziyah Holman blasts a 51.79 split to bring the Wolverines all the way back for the win.#GoBlue 〽️🔵 pic.twitter.com/hMYo5C76bH