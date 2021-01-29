詭異搶案！歹徒打劫加油站 女「出1張嘴」拖延讓他被逮

賊搶加油站超商打店員，一名女子「捨身」拖延時間等警察逮人。(影片截圖)

斯洛伐克近日發生離奇案件，一名搶匪在行竊加油站 途中，一名女子竟當場開始幫他「口交」，不過此舉恰好拖延了足夠時間，讓警方順利到場逮捕搶匪。

現年24歲的搶匪是塞爾維亞人（Serbs），26日晚間他來到布拉提斯拉瓦（Bratislava ）郊區的一間加油站企圖行搶，多次毆打櫃台後的員工後，搶走收銀台內的現金。

接著他來到後方辦公室並威脅第二名員工打開保險 櫃，與此同時，櫃台員工衝出加油站報警，正當搶匪開始從保險櫃取錢時，一名36歲的捷克女子竟開始幫他口交，隨後警察 到場時，發現兩人半裸地躺在地上。

斯洛伐克通訊社（TASR）引述警方的說法，表示這名神秘女子並非加油站員工，她似乎是從加油站的後門進入，並試圖提供幫助，目前尚未釐清搶匪為何會突然與該女子「打得火熱」，也不確定女子是否受到搶匪的暴力威脅才這麼做，調查仍在持續當中。

當地新聞台Noviny則表示，儘管這段「邂逅」相當詭異，不過該女子的「義舉」確實拖延了搶匪逃脫的時機，讓警方得以及時出現、逮捕劫匪。

布拉提斯拉瓦警方發言人賽夫（Michal Szeiff）表示，該搶匪「頑強抵抗」，逼得警員以武力壓制，他目前已被關入監獄，一邊等待調查結果出爐。