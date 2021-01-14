45500年前疣豬壁畫出土 挑戰人類藝術起源

這幅壁畫是用紅赭石刻畫在穴壁上，畫中的疣豬長187公分、高110公分，呈紅色或桑樹色。歐新社

考古學家近日在印尼 蘇拉威西島（Sulawesi）遺址中，發現一幅保存完好的洞穴壁畫，畫中主角是一頭栩栩如生的疣豬，距今至少45500年，被認為是史上最古老的動物畫。

這幅壁畫是用紅赭石刻畫在穴壁上，畫中的疣豬長187公分、高110公分，呈紅色或桑樹色，疣豬的頭部輪廓、面上的疣描繪地相當鮮明，上鼻處更有兩根角狀突起物。研究人員說，壁上還有另外三頭疣豬。

研究共同作者之一、澳洲 格里菲斯大學考古學家奧伯特（Maxime Aubert）專長追溯岩石壁畫年分。他表示這幅疣豬壁畫已存在至少45500年，實際年分可能更古老。

蘇拉威西島地區發現過許多有趣的石灰岩洞穴遺跡，2019年底發現洞穴壁畫，描繪出距今43900年前的狩獵場景，同一批考古學家在2014年挖出40000年前的人類手工模具。

在此之前，已知最古老的洞穴藝術發現於距今40000年前的歐洲，其中包含抽象符號，而自35000年前開始，藝術細節開始變得更複雜，畫中出現馬匹和其他動物。如今印尼這項最新發現，挑戰藝術表達及認知的躍進源於歐洲的說法，為早期人類演進提供新的觀點。