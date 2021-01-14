情侶重現「熱舞17」合體失敗 女友「插秧」脖險斷

澳洲兼職女舞蹈老師米莉與男友康納日前準備重現美國愛情電影「熱舞17」的經典場景，卻因為姿勢不正確，導致她臉部著地後脖子反折、差點沒命，但她還是設法站起身，甚至還能自己走進救護車。畫面翻攝：The Sun

1987年上映的美國 愛情電影「熱舞17」（Dirty Dancing）有一個男主角雙手托舉女主角的經典場景，澳洲 一位年輕的兼職女舞蹈老師跟男友日前重現同一個橋段時，卻因為姿勢不正確，導致她臉部著地後脖子反折、差點沒命。

太陽報報導，25歲的當事人米莉（Millie Slennett）與男友2020年耶誕節 到她父母家共進家族午餐，跟擔任時尚設計師的妹妹蘿西（Rosie Slennett）挑戰，看看誰跟自己的男伴能重演「熱舞17」的經典場景。結果蘿西連腿都抬不起來，幾杯黃湯下肚的米莉心想這下十拿九穩。

影片來源：聯合新聞網

從當時影片可見，米莉在音樂聲中，先小小助跑，接著就在男友面前往上跳，讓他把自己托舉過頭，接著就撐著他的肩膀以維持平衡。

但當男友把米莉微微向上舉起時，米莉卻因雙腿抬到高過頭，重心不穩的情況下，她整個人越過男友往下滑，隨後臉部著地、脖子反折，現場頓時驚呼聲四起。

報導指蘿西見狀立刻停止拍攝，嚇壞的家人也趕忙衝上前去，檢查米莉能否移動四肢。儘管全身痛到不行，她還是設法站起身，甚至還因此覺得有趣而大笑出聲。但因為疼痛一直沒有消退，家人還是打電話叫救護車送她就醫。

醫師看過影像後，對於米莉居然還能自己走進救護車感到十分震驚，多次檢查過後判定她逃過一劫，只受到輕微的瘀傷。

米莉告訴太陽報，事情發展得實在太快，「從好到不好只隔0.3秒，直到我撞到地面前，我根本沒時間知道自己栽了」。她也承認情況可能更糟，甚至會丟了命，因此她的運氣實在很好，並建議其他有意仿效的人先在水中練習，也不要跟她一樣喝酒後才上陣。