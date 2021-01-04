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驚！她剖腹取出9公分膀胱結石 他高尿酸取出1050顆結石

記者徐如宜／高雄報導
高醫大泌尿科教授周以和以尿道內視鏡取石術，為一名男病患取出1050顆大小不一的結石，排成「1050」字樣。記者徐如宜／攝影
高醫大泌尿科教授周以和以尿道內視鏡取石術，為一名男病患取出1050顆大小不一的結石，排成「1050」字樣。記者徐如宜／攝影

台灣高雄一名86歲老婆婆長期臥床、反覆泌尿道感染，照X光發現一大顆超過9公分的膀胱結石，後來剖腹取出這個感染性結石；另一名73歲男性，長期尿酸過高，醫師診斷為多發性膀胱結石，後來經內視鏡取出1050顆大小不一的結石。高雄醫學大學附設中和紀念醫院泌尿科教授周以和表示，預防泌尿道結石還是要多喝水，讓解尿量一天可達1500至2000西西，並觀察尿液透明度與比重。

影片來源：聯合新聞網

高醫泌尿部醫師陳妤甄表示，這名86歲的女性罹患失智症，長期臥床並放置尿管和鼻胃管，三年來反覆泌尿道感染，後來因為發燒到急診，診斷為嚴重泌尿道感染合併敗血症，住院治療。一照X光，發現一顆很大的膀胱結石，但連病人都不知道自己有結石。家屬最後決定接受開刀，取出了一顆9X7X6公分大的結石，分析成分為感染性結石。

這顆跟棒球差不多大小的結石，在婆婆膀胱中，形成的時間無法確定，但應該有許多年。醫師提醒長期臥床者的尿道、陰部、肛門衛生一定要更加注意清潔，避免感染。

周以和表示，4年前曾經治療過一名73歲男性，長期尿酸過高，因為頻尿和血尿來求診。經檢查後診斷為多發性膀胱結石，後來以尿道內視鏡取石術，共取出1050顆大小不一的結石，分析成分為尿酸結石。

周以和說，膀胱結石成因分為特異性因素與非特異性因素。「非特異性因素」是水份攝取不夠，尿液過度濃稠；「特異性因素」有膀胱出口阻塞、膀胱機能不好、泌尿系統感染膀胱炎，還有新陳代謝疾病，像是尿酸過高的痛風、副甲狀腺機能過度旺盛。

周以和提醒，膀胱結石的症狀包括小便不順暢、頻尿、偶爾血尿。日常生活中如果發現尿尿行為改變，有解尿不順、解尿中斷、解解停停的現象，就要就醫。排尿後可觀察尿的顏色，顏色改變也要小心。平常就要多喝水，保持尿液清澈透明，如果尿液混濁不透明就要就醫。正常尿液的比重為1.005到1.020。

高醫為一名86歲老婆婆取出一大顆超過9公分的膀胱結石。記者徐如宜／攝影
高醫為一名86歲老婆婆取出一大顆超過9公分的膀胱結石。記者徐如宜／攝影

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