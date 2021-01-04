見色不忘友！哥倆好同時愛上她 決定「三人行」

巴西一對莫逆之交去年同時愛上27歲女子，後來發展出「三人行」戀愛關係。取材自臉書

巴西40歲男子蘇扎（Dino De Souza）與30歲男子葛麥斯（Saulo Gomes）是最好的朋友，去年兩人同時愛上在巴塞隆納酒吧遇到的白俄羅斯 27歲女子歐爾佳（Olga），後來發展出「三人行」戀愛關係。

英國 「每日郵報」（Daily Mail）報導，哥倆好一開始糾結戀情會傷害友誼，也沒想過會發展出「三人行」，最終很自然磨合出三人都認同的相處之道。

兩人回顧當時在酒吧看到歐爾佳後便上前邀她一起喝酒，「開啟三人美好的故事」。蘇扎認為三人關係並不成問題：「我們碰撞在一起形成強烈的化學反應，能深刻理解彼此的想法及感受。」還說這種感覺「無可言喻」。

三人交往近一年半來跟其他情侶一樣會旅行、去餐廳吃飯、約會，只是都是三人一起行動。親友的態度也從一開始震驚轉為支持，但仍常收到外界負評。

蘇扎表示他們有著「成熟且充滿哲理」的人生觀，不想浪費精力在負面的事物上：「當人們有機會深入認識我們後，他們會徹底改變原有的困惑。」

蘇扎強調三人融為一體，並試著尋求和平的溝通模式：「如果要下什麼決定，我們會投票 表決。如果一個人出現問題，那就是我們三個人的問題。」

蘇扎透露三人在關係裡各司其職，葛麥斯「認真有條理」；歐爾佳雜亂無章，但「帶來了無條件且純潔的愛」；蘇扎則是這段感情的「孩子」，帶來積極的情緒。

三人目前計畫環遊世界，一邊發展事業一邊分享他們的生活哲學。哥倆好還希望歐爾佳分別為他們生下孩子。

網友lauramcmahon看衰三人結局，直言「男人如果遇到真愛，是不會想跟其他人共享戀人的。」網友Wisdomgirl1也說哥倆好太執著：「天涯何處無芳草，何必單戀一枝花？」