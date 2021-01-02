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女兒吵著想吃薯條 外送突送餐上門…母驚：妳才2歲欸

編譯中心／綜合報導
一名媽媽抱怨自己2歲小孩吵著要吃薯條，說好等一下幫她點，結果沒多久外送員竟然就出現了，這情況讓媽媽嚇到。（取材自臉書）
一名媽媽抱怨自己2歲小孩吵著要吃薯條，說好等一下幫她點，結果沒多久外送員竟然就出現了，這情況讓媽媽嚇到。（取材自臉書）

外送平台很方便，只要選擇自己喜歡的美食，點餐送出後，等一下就有外送員親自送上門，連跨出家門都不需要，但通常使用年紀都是以學生或是成年人居多，這次有一名媽媽抱怨自己2歲小孩吵著要吃薯條，說好等一下幫她點，結果沒多久外送員竟然就出現了，這個情況讓媽媽嚇到，也引起網友熱議。

一名媽媽在臉書「爆怨公社」發文要抱怨自己女兒，她表示女兒喊著想要吃薯條，於是答應她等等幫她點餐外送，沒想到過沒有多久的時間，一名外送員卻突然到家裡門口，對她說有叫餐，媽媽疑惑了一下後立刻衝回房間看手機，沒想到是2歲的女兒自己叫餐。

可以看見訂單寫著「奶油雞蛋糕、巧克力雞蛋糕、起司雞蛋糕」一共點了180元（台幣，下同，約6.3美元）的餐點，加上外送費和税錢，一共付了192元。媽媽看完也驚訝地說「妳知道妳才兩歲多嗎？」而且看見媽媽慌張看手機的時候，女兒還問「東西來了嗎？」，媽媽無奈表示「妳知道妳才2歲多嗎？妳知道媽媽1天餐費只有200嗎？來了...來妳個大頭鬼啦！我寧願妳叫薯條來吃！」，最後她也說「已經把APP藏在資料夾了」。

其他網友看了也說「手機用指紋鎖住她就打不開了，不過2歲多真的是蠻聰明的，不會讓自己餓肚子」、「還好他點192而已不然亂點很可怕欸」、「只能說，你女兒生存能力技能點滿了。」、「妳不寂寞，我女兒才1歲，手機滑呀滑餐點就訂好了，我還是熊貓外送員打電話來說餐點到了我才知道」、「妳一定是之前叫餐的時候她都在旁邊看」。

但是也有網友疑惑，才2歲小孩應該不識字，怎麼可能可以自己點餐，媽媽也解釋，女兒百分之百看不懂中文，應該是看圖片點餐的，而且女兒還使用了滿100打85折的優惠，讓不少網友再度佩服「好強！」。

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