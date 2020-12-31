寒流來襲醫師提醒保暖 出現心肌梗塞症狀要立即就醫

寒流來襲，衛生福利部基隆醫院心臟科醫師鄧欣一建議長者注意頭、手、腳保暖，如有胸悶、胸痛等心臟病症狀發生立即就醫。圖／基隆醫院提供

冬季是心血管疾病 好發季節，這兩天寒流來襲，氣溫驟降，台灣衛生福利部基隆醫院心臟科醫師鄧欣一提醒高齡長者或心血管疾病患者，務必作好保暖措施。如有胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、畏寒等症狀，應立即就醫或撥打119求助，以免耽誤治療黃金時機。

衛福部基隆醫院表示，國人死因統計去年共有近2萬人死於心臟相關疾病，占所有死亡人數11.3%，高居第2名。基隆60歲王先生在家中出現胸痛、畏寒症狀，還好及時送醫，在黃金時間施作氣球擴張及支架置放心導管手術，順利康復。

鄧欣一說，心臟冠狀動脈狹窄或堵塞，病情持續進展就會發生心肌梗塞。冠狀動脈分為左前降枝、左迴旋枝及右冠狀動脈3條血管，當冠狀動脈狹窄或堵塞，會減少或無法供應心臟血液，造成心肌缺氧，引起心臟不適，出現心絞痛等症狀。王先生的3條血管就分別有80%至99%的堵塞，未及時治療才會導致心肌梗塞急性發作。

心血管疾病5大危險因子分別為高血壓 、高血脂、糖尿病、吸菸及家人有心臟病 家族史。當天氣變冷、溫度降低，容易引起血管收縮、血壓上升，鄧欣一提醒患有心血管疾病者，除了按時服藥、定期回診和飲食控制外，也要做好血壓監測。

鄧欣一建議長者注意頭、手、腳保暖，如須外出可配戴帽子、圍巾和手套。如有胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、畏寒等心臟病症狀發生，請立即就醫或撥打119求助，以免耽誤治療的黃金時機。

基隆醫院表示，醫院心臟科團隊操作急診─心導管室─加護病房標準作業流程，能在不到90分鐘內打通病人心臟血管，降低病人死亡率，改善病人預後。有些病人發作前症狀並不典型，不易早期發現，提醒平時避免對身體健康產生危害的因子，生活起居正常，才是健康管理良方。