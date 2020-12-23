防線上考試作弊 土耳其大學寄鏡子給學生

土耳其頂尖學府之一畢爾肯特大學為防線上考試作弊，對約1.1萬名學生寄出裝有鏡子的包裹，要求考試時使用，讓教師透過攝影機，從鏡子裡看到學生周遭情況。（取材自Hurriyet）

公認的土耳其頂尖學府之一畢爾肯特大學為防線上考試作弊，對約1.1萬名學生寄出裝有鏡子的包裹，要求考試時使用，讓教師透過攝影 機，從鏡子裡看到學生周遭情況。

土耳其語「自由日報」（Hurriyet）引述安卡拉畢爾肯特大學（Bilkent University）校長阿塔拉（Abdullah Atalar）指出：「學生得將鏡子裝置在支架上，線上考試進行的時候，讓老師可以從攝影機看到他們周遭情況。」

他強調：「本來需要用到兩部攝影機進行考試，有了鏡子，一部攝影機就夠了。而且我們對學生免費提供鏡子。」

他表示，校方本來打算推遲考試，但這麼做會導致後續行事曆一團亂，「既然決定進行線上考試，就必須採取防範做法」，校方因此於12月初想出「寄鏡子」的主意。阿塔拉強調，畢爾肯特大學學位極具價值，不該發生不公正取得情事。

至於為何校方不採取更科技化方式防範作弊，阿塔拉說：「在這方面確實有軟體程式，但是這樣一來，又會有用來反制的其他軟體程式。因此，我們認為在防範線上考試作弊方面，不可能運用科技找出解決辦法。」

大學寄鏡子給學生的作法引發有趣反應，許多畢爾肯特大學學生把自己和鏡子的自拍照上傳社群媒體 ，寫上「他們真的這樣做，他們真的把鏡子寄來了」。有推特 用戶回應說，「寄鏡子防作弊，有沒有搞錯」、「畢爾肯特，只有你做得出這種事」。

防了寄鏡子之外，為了防範學生作弊，畢爾肯特大學後來又出一招。報導指出，校方用電子郵件對每位學生寄出一段「榮譽誓言」，要求學生以手寫方式照抄並且簽名，再把內容回覆給校方存查。

「榮譽誓言」內容如下：「謹以我的榮譽發誓，我將提交的期末考內容完全靠一己之力完成。我不會接受任何未經授權的援助，也不會對其他同學提供這樣的援助。我理解並且接受，任何違反誠信情事都將使我面臨紀律審查，可能遭受嚴重懲罰。」

報導指出，畢爾肯特大學要學生發表「榮譽誓言」的事，現在又在社群媒體上受到熱議。