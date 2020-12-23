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曼哈頓麥當勞慈善之家 長期為患者家庭提供幫助及照顧

紐約訊
圖片由麥當勞提供
圖片由麥當勞提供

知名全球的麥當勞公司，長期攜手羅納德慈善機構(RMHC)，在全球總共建立超過375所的麥當勞慈善之家。自1979年以來，麥當勞慈善之家已為59,000多個家庭提供了住房和幫助。創建的目的是提供患有重大疾病的孩童家庭，一個舒適、沒有壓力的住處。所有的麥當勞之家皆建立在醫院附近，這也代表了獨特的便利性，讓家人可以就近的照顧正在接受治療的孩童。

而麥當勞慈善之家的存在，就是為了幫助遇到困難的家庭，可以找到一個充滿愛心的地方短暫的居住。麥當勞慈善之家提供一系列的服務和計劃，希望能滿足每個家庭成員的需求。自第一家麥當勞慈善之家成立以來，麥當勞就通過提供穩定及重要的資源，來幫助需要的家庭，支援的項目包含有財務捐助、自願者、義工等一系列的溫馨服務。

影片來源：YouTube 紐約老尤頻道

在紐約，總共有兩個麥當勞慈善之家機構，一個位於長島，新海德公園（New Hyde Park）旁，另一個位於曼哈頓上城(405 East 73rd Street)。而位於曼哈頓上城的麥當勞慈善之家，與八個相鄰醫院系統合作，可容納95個家庭，其中還包括6個移植後套房。

當某家庭的孩子，因為需要到曼哈頓接受高技術的治療，家長卻為了長久的交通時間、不熟悉的環境、加上不便利的生活機能等原因而煩惱時，麥當勞慈善之家就是您最好的幫手。除了提供住宿外，麥當勞慈善之家還提供了廚房、遊戲室、圖書室、娛樂室、洗衣房、及交通運輸等幫助。最重要的是，麥當勞慈善之家所創造的環境可以讓患病的孩子在這邊感受到自己是個孩子，然後才是患者。

只要年齡介於0~26歲的患者家庭，都可向紐約麥當勞慈善之家申請入住。每個家庭可申請一個房間，每晚的費用只需$35元。而對於實在無法負擔此費用的家庭，也可以申請免費入住。紐約的麥當勞慈善之家，經常會有社區、社團的志願者工作，如果您也想對公益事業，投入一份自己的力量，可以到麥當勞之家的網站提出申請，更多麥當勞慈善之家的相關服務以及介紹，包含志願者申請的內容及條件請參考以下連結: https://www.rmh-newyork.org/

圖片由麥當勞提供
圖片由麥當勞提供

麥當勞 紐約 曼哈頓 長島

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