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1童1狗相擁睡街頭 網暖哭：一起認養別拆散

聯合新聞網／綜合報導
9歲男童和他養的狗裹著毛毯在寒冬街上相擁而眠。（取材自gulfnews）
9歲男童和他養的狗裹著毛毯在寒冬街上相擁而眠。（取材自gulfnews）

印度日報「自由新聞日報」（The Free Press Journal）報導，當地9歲男童安奇（Ankit）和他養的狗丹尼（Danny）裹著毛毯在寒冬街上相擁而眠的照片，本月初在社群平台曝光讓網友為之動容，幾個家庭甚至表示希望收養安奇。

當地兒童和婦女福利部主任說，安奇在消息曝光後先由地區警察照料且供給衣物，目前則安置到他們的收容所，期間有幾個家庭表達收養男童的意願，但在為安奇尋找新家前，「會先設法聯繫他的原生家庭。」

安奇說這些年靠著賣氣球及廢紙箱、在茶攤打零工養活自己和丹尼，「我每天晚上都會餵丹尼喝牛奶吃麵包。」安奇的雇主稱他很有自尊心，「總是靠雙手賺取生活所需，從不會想不勞而獲。」而丹尼從沒離開安奇，在安奇工作時也總是乖乖地坐在角落等他。

報導指出安奇忘記自己從哪裡來，只記得自己八年前就住在街上，幾年前爸爸入獄時媽媽棄他而去，只有丹尼一直守護著他。當地警察已將安奇的照片發送到各區警察局，希望找回他的父母。

從沒上過學的安奇感謝警察伸出援手幫助他，「謝謝他們給我新衣服穿，還送我去上學。」網友潘妮潔（Sonya Bannerjee）也感謝警方的照料，同時強調不能拆散安奇跟丹尼：「他倆是共患難的好兄弟，務必確保他們能待在一起。」

警察 社群 印度

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