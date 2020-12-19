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這一家3年前賣光家產投資比特幣 已環遊世界40國

編譯中心／綜合報導
泰胡圖和妻子有三個小孩，他們在2017年做出了一個大決定，把自己家產全部賣掉，他們已經靠著比特幣環遊世界40個國家。取材自Instagram
泰胡圖和妻子有三個小孩，他們在2017年做出了一個大決定，把自己家產全部賣掉，他們已經靠著比特幣環遊世界40個國家。取材自Instagram

受到美元貶值、環境變動、企業大舉購買影響，比特幣近期強力反彈，在17日再衝上2.3萬美元新高點，年初迄今漲幅已超過200%。荷蘭有一家人把所有家產賣掉，將所有錢財投入比特幣市場，3年過去了，他們現在已經靠著比特幣，環遊世界40個國家。

綜合外媒報導，荷蘭男子迪迪·泰胡圖（Didi Taihuttu）和妻子有三個小孩，他們在2017年做出了一個大決定，把自己家產全部賣掉，包含事業有成的公司、房產、汽車、退休帳戶，將所有的錢財都投進波動性極大的比特幣市場。

泰胡圖表示涉足比特幣，是因為「想改變我們的生活。」當時比特幣的價格是900美元，2017年時曾一度暴漲到2萬美元，但到2018年時比特幣價格又暴跌，但他始終相信以後一定會「大幅反彈」，因此在當時又再投入了一些。

這些年泰胡圖一家五口甚至沒有銀行帳戶，就靠著比特幣過生活，但有時也會遇到困難，有時候要通過以物易物或要討價還價，甚至要說服賣家接受加密貨幣。而今年比特幣價格果真出現漲幅，17日更突破2.3萬美元，再改寫歷史新高。

一家五口已經靠著比特幣「環遊世界40個國家」，因此他們也獲得了「比特幣家族」的稱號，泰胡圖認為照這個漲幅，2022年到20萬美元他也不訝異，他也表示比特幣對他而言不只是賺錢，已經一半賺到的錢捐給了慈善機構。

另外泰胡圖一家也發現，世界上有兩個「比特幣鎮」，在那裡幾乎可以用比特幣完成所有交易，一個是斯洛維尼亞首都盧比安納（Ljubljana）和一個義大利小村莊羅韋雷托（Rovereto），不論是維修汽車、看電影、繳稅或是理髮，都能使用比特幣。

考慮到比特幣的興衰歷史，近期的瘋狂漲勢引發兩極化的爭論。支持者認為，在美元疲軟和潛在通膨壓力下，加密貨幣正在向黃金靠攏，另一派則認為，比特幣投機熱潮終將重演3年前的慘案，衝高後再度崩潰。

泰胡圖和妻子有三個小孩，他們在2017年做出了一個大決定，把自己家產全部賣掉，他...
泰胡圖和妻子有三個小孩，他們在2017年做出了一個大決定，把自己家產全部賣掉，他們已經靠著比特幣環遊世界40個國家。取材自Instagram
泰胡圖和妻子有三個小孩，他們在2017年做出了一個大決定，把自己家產全部賣掉，他...
泰胡圖和妻子有三個小孩，他們在2017年做出了一個大決定，把自己家產全部賣掉，他們已經靠著比特幣環遊世界40個國家。取材自Instagram

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