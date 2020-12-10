台電影「陽光普照」獲美媒評為2020十大最佳電影之首

許光漢在「陽光普照」裡有亮眼演出。圖：甲上提供

台灣電影 「陽光普照」被美媒「綜藝」首席影評人選為2020年十大最佳電影之首，影視聽中心董事長藍祖蔚表示，「陽光普照」除了跨越語言獲得共鳴，OTT平台也讓台灣電影能見度增加。

由鍾孟宏執導的電影「陽光普照」除了將代表台灣角逐奧斯卡 最佳國際影片，也獲美國媒體「綜藝」（Variety）首席影評人德布魯（Peter Debruge）肯定，選為2020年十大最佳電影第一名。

影片來源：YouTube

藍祖蔚目前是影視聽中心董事長，也是選擇代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片的甄選會議召集人。藍祖蔚認為，此次「綜藝」的肯定，並非是電影宣傳的成果，而是電影人「自動自發」的分享。希望能依循過去台灣電影引起國際關注，讓更多人願意分享的腳步，持續獲得佳音。

藍祖蔚也指出「陽光普照」獲得「綜藝」肯定，彰顯出兩點價值，首先為彰顯出新科技成為新突破點的意義，「OTT平台讓過去難以有普及度的台灣電影在國際上能更登堂入室，讓台灣電影獲得新生機。」透過新科技，讓國際對台灣電影的成熟與藝術性有更高的認知。

藍祖蔚表示，台灣電影過去10年進入國際並不是太容易甚至是數量相對減少，「陽光普照」能在國際影音平台Netflix上播放，是讓更多人看見台灣電影好的一面。他更回憶國際名導李安曾說，慶幸「陽光普照」在2019年的出現，才會讓台灣電影走得更昂首闊步。

其次則回到電影本身，藍祖蔚認為「陽光普照」的英文片名A SUN，單看字詞解釋指的是一個太陽，但其實也是暗示著一個兒子，電影中令人驕傲的兒子自殺了，只剩下另一個。他說：「電影表現出家庭的普世價值，內容談及親情失落，無論是父子關係、母子關係或是婆媳關係，其中的親情失落都有普遍的共鳴性，是個讓觀眾都能有共鳴的作品。」