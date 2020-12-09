這個重慶小區 居然蓋在千年石刻大佛脖子上

這座隱身在小區內的古石佛像經清理後可見，頸部以下保存仍較為完好。（取材自上游新聞）

中國 網友口中的「魔幻重慶」，又爆出新驚奇。重慶一處老舊小區近日進行外牆改造時意外發現，小區竟是建在一座高10多公尺的巨型無頭石佛之上，而這座石像可能已有近千年的歷史了。

據重慶日報報業集團旗下新媒體《上游新聞》報導，重慶市南岸區南坪街道一老式小區正在進行老舊小區樓棟改造工程，在外牆改造作業期間發現了這座無頭石像。石像就在小區旁的一處堡坎，上接小區人行過道，下則靠著樓底。

在改造工程進行過程中，清除了周邊的雜草樹木後，這座石像才得以現身。石像呈坐姿，約有12、3公尺高，但目前只剩頸部以下保存較為完好。

石像雙手以環抱姿勢平放於腹前，手上捧著一顆珠狀圓石，手腕處石塊已有部分脫落。左腳處損毀嚴重，但服飾上的花紋栩栩如生，腰帶、衣襟等細節仍清晰可見。

因常年掩蓋在荒煙蔓草中，石像上布滿青苔，甚至還長出雜草和小灌木，在邊上的過道、堡坎上則有香燭焚燒過的痕跡。

報導稱，這座石像具體開鑿年代有待考證。1950年左右，石像頭部就遭破壞。佛像旁原有民國年間所建的雷祖殿，也於1987年被拆毀。

過去曾有中國媒體報導，這座石像可能開鑿於北宋年間（公元960年至1127年），是座摩崖彌勒佛像，屬於重慶市南岸區的區級文物保護單位。若報導屬實，這座石像可能已有近千年的歷史。