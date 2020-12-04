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Honda緊貼BMW停車「怨念超深」 網見這點：來抓姦？

聯合新聞網／綜合報導
兩車間距相當狹窄。（取材自PTT）
兩車間距相當狹窄。（取材自PTT）

停車停得好不好，或許也可以看出一個人的駕駛技術。一名網友逛完百貨公司時，發現眼前的CR-V停車技巧「非常高超」，把兩台車之間的空間縮小到僅剩一道縫隙，右方的BMW完全無法從左側上下車。網友看了現場照斷定這肯定是故意的，「就算被打也不意外」。

原po曬出停車場的照片，原本並沒有中間的銀色Honda CR-V，直到取車時卻看見該輛CR-V緊貼著最右邊格子的BMW X6，上前一看發現間距不是普通的小，最窄處可能連一個手掌都伸不進去。原po表示自己並不是車主，會注意到只是覺得X6的板金顏色很美，並說CR-V看起來對X6「怨念相當深」。

其他網友看到好奇「這是在整人嗎XD」，認為要不小心停成這樣也很難。不少人覺得這肯定是故意的，研判CR-V還得先收起後照鏡才能停成這樣，「喬車的時候沒擦到我有點不信」。

網友們也開始討論車主的身分及腦補接下來的故事，由於看起來相當刻意，有人懷疑應該是認識的，「不然誰那麼北爛這樣停」。甚至有人看到CR-V上的貓咪貼紙推測可能是女車主，笑說也許是老婆開CR-V來抓猴。

有網友表示CR-V已明顯超過停車格邊線，且阻礙到X6上下車的空間，「這種應該沒遇過壞人」、「賣場看過有人被卡到直接踹車的」，這種停車方式要是真的被打也不意外。

銀色CR-V明顯越過停車格。（取材自PTT）
銀色CR-V明顯越過停車格。（取材自PTT）

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