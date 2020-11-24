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假求婚太多次再求婚遭女友爆打 男寃喊：這次是真的！

聯合新聞網 / 綜合報導
美國21歲女子被男友求婚驚嚇之餘以手用力拍打男友的頭，以為這跟先前幾次一樣是「假求婚」，男友卻秒回「這次是真的！」取材自dailymail
美國21歲女子被男友求婚驚嚇之餘以手用力拍打男友的頭，以為這跟先前幾次一樣是「假求婚」，男友卻秒回「這次是真的！」取材自dailymail

美國21歲女子歐妮爾（Gracie O'Neill）日前跟男友去佛羅里達州迪士尼遊玩，拍照時男友突然秀出婚戒跪地求婚，歐妮爾驚嚇之餘以手用力拍打男友的頭，以為這跟先前幾次一樣是「假求婚」，男友卻秒回：「這次是真的！」

小倆口已在兩年前結婚，還一起創業開公司。但歐妮爾本周才將求婚畫面放到社群平台抖音，吸引超過六百多萬人次點閱。歐妮爾說婚前丈夫好幾次騙她要跟她結婚，結果都不了了之，所以她當時看到丈夫下跪時以為又是故技重施，不假思索就以「手刀」回敬他，沒想到這次是來真的。

影片來源：YouTube

網友chili很同情丈夫的遭遇，表示歐妮爾打頭的方式「感覺很像用力按掉鬧鐘按鈕」。網友leyluh則認為丈夫看起來對歐妮爾反應很淡定，「之前肯定騙太多次，自作自受啦。」

但是不少網友對歐妮爾的反應不表認同。網友Themilano就說任何一個體面的男人都不會打另一半，「憑什麼女人可以這麼做？」網友Themilano指出歐妮爾私下搞不好也會毆打丈夫：「當下才會做出這麼自然的反應。」

小倆口已結婚，還一起創業開公司。取材自dailymail
小倆口已結婚，還一起創業開公司。取材自dailymail

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