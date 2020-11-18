我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照

30分鐘內有結果！FDA授權首個新冠居家快篩檢測

歐巴馬憶當年總統兼女兒籃球隊教練 其他家長吃醋啦！

中央社／洛杉磯17日電
歐巴馬（右）是眾所周知的籃球迷，圖為他2009年與已故球星柯比布萊恩的合照。（路透）
歐巴馬（右）是眾所周知的籃球迷，圖為他2009年與已故球星柯比布萊恩的合照。（路透）

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）在新出版的回憶錄，談及總統任內為了增加跟女兒相處時間，自願擔任小學籃球教練，無奈引起對手家長抗議而辭退。

歐巴馬回憶錄「應許之地」（A Promised Land）今天出版，星期日泰晤士報（The Sunday Times）網站刊出截錄。歐巴馬分享10年前客串籃球教練，率隊奪冠但又閃電下台的故事。

歐巴馬是眾所周知的籃球迷，今年曾為美國職籃NBA、女子職籃WNBA爭取種族平權的活動發聲相挺。

他在書中回憶，2010年與太太米雪兒（Michelle Obama）到席德威友誼學校（Sidwell Friends School）看當時4年級的小女兒莎夏（Sasha Obama）打籃球。

他們跟一般父母一樣，喊著「卡位！回防！」並且「盡量不要像其他父母一樣對裁判吼叫。」

歐巴馬看了幾場「可愛但混亂」球賽之後，決定不只當觀眾，帶著當時的幕僚勒夫（Reggie Love）在星期天找球隊進行非正式練習。隊員除了歐巴馬女兒，還有當時副總統白登（Joe Biden）孫女。

勒夫不是普通的幕僚，他是2001年全美大學體育聯盟（NCAA）冠軍杜克大學一員。不過歐巴馬說，他們的訓練課程很基本，運球、傳球，還有「確定你上場前綁好鞋帶」。

當這支球隊以18：16比數贏得聯盟冠軍時，歐巴馬說他與勒夫高興得好像贏得NCAA總冠軍一樣。

歐巴馬因為從政，錯過許多和大女兒瑪麗亞（Malia）、小女兒莎夏相處的機會，他說擔任籃球教練只是一個藉口，找機會與女兒在一起而已。不過他的教練生涯很快就結束了。

因為其他球隊家長抗議，歐巴馬帶隊讓比賽不公平，甚至要求歐巴馬也要去指導他們球隊，這讓校方很為難。勒夫說，其他家長希望自己小孩也能被總統指導一下，未來申請大學可以列入經歷。

為了避免爭議，歐巴馬後來不再客串教練。除了他的幕僚是前NCAA冠軍隊員，歐巴馬大舅子羅賓遜（Craig Robinson）曾在俄勒岡州立大學擔任6個球季籃球教練。莎夏現在已是密西根大學二年級生，歐巴馬現年59歲。

歐巴馬 NCAA 美國

上一則

荊州大意失關公！巨型關公像是限高違建 將強制遷離

延伸閱讀

歐巴馬再勸川普：放下你的驕傲 把國家擺首位

歐巴馬再勸川普：放下你的驕傲 把國家擺首位
土耳其「聖索菲亞」最紅貓咪過世 當年因歐巴馬一摸成名

土耳其「聖索菲亞」最紅貓咪過世 當年因歐巴馬一摸成名
川普重大破壞 美選後政局迅速惡化

川普重大破壞 美選後政局迅速惡化
淫魔富豪認罪案 前歐巴馬政府官員被指「判斷不佳」

淫魔富豪認罪案 前歐巴馬政府官員被指「判斷不佳」

熱門新聞

網友發現友人不吃泰國蝦，一問之下她嚇壞。(示意圖／取自ingimage)

泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤

2020-11-16 11:42
一名健身女教練日前在Instagram分享一段在動物園內被紅毛猩猩吃豆腐的影片。（取材自Instagram）

驚！她與紅毛猩猩合影 20秒內先被親吻又慘遭襲胸

2020-11-10 23:27
妝前打底非常重要，也讓毛孔不易卡妝。（取材自pexels）

每天化妝怕爛臉？這4招教你養出柔嫩「雞蛋肌」

2020-11-12 02:29
澳洲女子克拉克（後左）開車帶3稚子上學時，前夫朝車上4人潑灑汽油並點火引燃，造成3童當場死亡，女子身體97%嚴重灼傷。 （取材自dailymail）

為孩子堅持到底！她全身97%燒傷 忍痛做完筆錄才斷氣

2020-11-17 00:30
一名網友和朋友爭論煮水餃時應該先放冷水或熱水，鄉民們對此也有不同看法。取材自臉書

冷凍水餃要先用冷水或熱水煮？ 兩派網友論戰

2020-11-14 03:01
劉詩昆。（取材自微博）

打破賭王紀錄！中國81歲鋼琴大師劉詩昆再當爸

2020-11-14 00:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月

「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月
被傳婚變拿20億港幣 林青霞現在和邢李㷧是這種關係…

被傳婚變拿20億港幣 林青霞現在和邢李㷧是這種關係…
朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元

朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元
為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪

為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪
川普政府第1人 白宮國安顧問承認「白登勝選」

川普政府第1人 白宮國安顧問承認「白登勝選」