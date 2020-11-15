我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」

社論 | 川普重大破壞 美選後政局迅速惡化

戴安娜黑羊毛衣曾紅遍全球 設計師重推市場掀搶購熱

國際新聞組 / 綜合報導
英國品牌Warm & Wonderful最近也決定將她曾穿過的著名「黑羊」毛衣重新推出市場，讓所有人都可以入手戴安娜穿過的同款毛衣。路透
英國品牌Warm & Wonderful最近也決定將她曾穿過的著名「黑羊」毛衣重新推出市場，讓所有人都可以入手戴安娜穿過的同款毛衣。路透

Netflix影集《王冠》（The Crown）第四季11月15日強勢回歸，劇情講述英國王室1980年代的事跡，王儲查爾斯王子（Prince Charles）和戴安娜王妃（Princess Diana）步入波折不斷的婚姻生活。香港01報導，戴安娜的經典造型不但將於劇集重現眼前，英國品牌Warm & Wonderful最近也決定將她曾穿過的著名「黑羊」毛衣重新推出市場，讓所有人都可以入手戴安娜穿過的同款毛衣。

1980年，戴安娜身穿一件紅色毛衣和查理斯王子出席一場馬球賽事。那件毛衣編織了多個白羊圖案，唯獨只有一隻黑羊。英語的「黑羊」（black sheep）有「害群之馬」的意思，戴安娜後來多次穿同一件毛衣，讓人猜想她是不是要藉此向世界宣告感覺自己就如王室的「害群之馬」。

英國品牌Warm & Wonderful最近和美國品牌Rowing Blazer...
英國品牌Warm & Wonderful最近和美國品牌Rowing Blazers合作，重推黛安娜王妃穿過的經典毛衣。（Rowing Blazers網站截圖）

這件羊毛圓領上衣是於1979年由英國品牌Warm & Wonderful設計。戴安娜原來所穿的那件毛衣目前收藏於維多利亞與艾伯特博物館，不過同樣的造型或將於《王冠》第四季出現。

Warm & Wonderful最近和美國品牌Rowing Blazers合作，重推這件經典毛衣，自1994年停售以來首次恢復銷售。毛衣售價約為366美元，不過由於反應熱烈，目前只接受明年1月至2月的預訂。

Warm & Wonderful的創辦人奧斯本（Joanna Osborne）繆爾（Sally Muir）表示，自從戴安娜第一次穿起「黑羊」毛衣出席公開場合，她和毛衣的設計就有着千絲萬縷的聯繫。她們形容，身為威爾斯王妃的戴安娜多次穿著「黑羊」毛衣，引起了大量的傳媒評論，並使設計於英國以至全球都非常受歡迎，整個80年代從紐約到東京的百貨公司都有出售這款毛衣。

戴安娜一穿成名的「我是奢侈品—」（I'm a luxury---）毛衣也由Row...
戴安娜一穿成名的「我是奢侈品—」（I'm a luxury---）毛衣也由Rowing Blazers重推市場。取自Rowing Blazers官網

同樣因為戴安娜「一穿成名」的英國品牌Gyles & George毛衣也由Rowing Blazers重推市場。Gyles & George於80年代推出的這款毛衣前面編織了「我是奢侈品—」（I'm a luxury---）的字句，後面則寫有「很少人能夠負擔」（few can afford）。毛衣本來有多種顏色，戴安娜當年穿的粉紅色現將重新推出，定價為295美元，不過同樣因為缺貨而只接受預訂。

英國 美元 美國

上一則

英王室人員罵「王冠」劇情抹黑查爾斯 又拉梅根下水

延伸閱讀

凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他

凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他
英王室人員罵「王冠」劇情抹黑查爾斯 又拉梅根下水

英王室人員罵「王冠」劇情抹黑查爾斯 又拉梅根下水
水電工闖女子臥室翻衣櫃狂聞內衣 監視器全都錄

水電工闖女子臥室翻衣櫃狂聞內衣 監視器全都錄
英國舊樓與新樓

英國舊樓與新樓

熱門新聞

網友失敗的地獄料理「蜘蛛蛋」。(取材自Dcard)

哪來的地獄料理！美麗水煮蛋竟變恐怖「蜘蛛蛋」

2020-11-07 02:00
一名健身女教練日前在Instagram分享一段在動物園內被紅毛猩猩吃豆腐的影片。（取材自Instagram）

驚！她與紅毛猩猩合影 20秒內先被親吻又慘遭襲胸

2020-11-10 23:27
妝前打底非常重要，也讓毛孔不易卡妝。（取材自pexels）

每天化妝怕爛臉？這4招教你養出柔嫩「雞蛋肌」

2020-11-12 02:29
日本北海道一家涮涮鍋店，推出將湯底製成小熊造型的「溫泉小熊鍋」。擷取自FACEBOOK

日餐廳推出「可愛小熊」湯底 開火後卻成「地獄油鍋」

2020-11-06 13:03
電鍋裡乾掉的水漬該怎麼清潔？網友們認為用檸檬就可以輕鬆解決。（取材自臉書）

電鍋水漬怎麼清？內行人用這水果解決

2020-11-09 01:56
網友貼出宛如「摩斯密碼」的婚宴菜名。擷自PTT

婚宴菜單宛如「摩斯密碼」 他傻眼：誰知這是吃什麼？

2020-11-09 11:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普

數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普
龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場

龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場
華府挺川遊行爆衝突！挺、反兩派開戰 有人倒臥血泊

華府挺川遊行爆衝突！挺、反兩派開戰 有人倒臥血泊
光環沒了…伊凡卡、庫許納若返紐約恐不再受歡迎

光環沒了…伊凡卡、庫許納若返紐約恐不再受歡迎
六州州長將緊急會商 新州賓州日增確診創新高 康州州長隔離

六州州長將緊急會商 新州賓州日增確診創新高 康州州長隔離