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她尋短前貼文送養愛貓 上千網友急伸援…結局好暖心

記者修瑞瑩／台南25日電
女網友上網po要送養愛貓。（取材自臉書）
女網友上網po要送養愛貓。（取材自臉書）

台灣有30萬粉絲的臉書社團「愛貓聯盟」最近發生一起溫馨感心的故事，一名網友在半個多月前po出要送養貓的消息，並表示「11萬的全部財產一起送」，透露出輕生的意念，眾多網友發揮強大的力量，大家一邊勸、一邊聯絡到該名網友的友人，即時將她送醫，又聯絡住得近的愛貓人協助代養貓咪，昨天當事人親自上網回應大家對她的關心，並表示「與貓咪打勾勾約定好，一輩子再也不放手」。

這名網友之前在愛貓聯盟發文，「求中途或寵物旅館，9歲半，很乖，黏人，怕冷，我留全部財產給她，只有11萬左右，這就是我全部財產了，我真的活不下去了，拜託幫幫我，我不想讓她在家活活餓死」。

女網友半個多月前上網po出送養貓的消息引發關注。（取材自臉書）
女網友半個多月前上網po出送養貓的消息引發關注。（取材自臉書）

這個社團平日互動密切，大家經常上網分享養貓心得、送養消息等，這名網友po出文章後，馬上獲得關注，網友發揮探案精神，找出該名網友住在台中，接著就有人試著聯絡她的朋友，還有人馬上報警，大家並一邊勸她「看起來妳也是愛貓人，很多壞人會拿了妳的錢，最後還是把貓棄養，貓最需要的是妳」、「有什麼難關過不去嗎？說出來讓大家幫妳」、「私訊告訴我妳在哪裡？我過去找妳」

眾多網友關切女網友的狀況。（取材自臉書）
眾多網友關切女網友的狀況。（取材自臉書）

還有許多網友分享自己情緒困擾的經驗，希望這名網友能夠對外求助，甚至有來自香港的網友，也表達關心，短時間在網路上造成轟動，有千人發文回應，還有2000多人按讚。

還好最後果然找到她的朋友上門關心，並聯絡醫院將她強制送醫，她的友人也上網透露原po情緒困擾多年，也曾割腕自殺未遂，9年多來這隻貓咪一直陪在她的身邊，陪她度過許多難熬的時光。

網友還找人幫她代養，免得她住院還要擔心貓咪沒人照顧。

昨天這名網友上網回應，表示已經出院，目前也與貓咪「團聚」，並表示10年前自己罹患重度憂鬱，家人帶回這隻剛出生的小貓，讓她燃起生命的希望，「走到哪就要跟到哪，連吃飯都要我陪著才肯吃」，「我的生命一直都是她拉著我撐到現在」，之前po網求助時，她服藥想要自殺，還好廣大網友幫忙，非常感謝。

女網友上網回應網友對她的關心。（取材自臉書）
女網友上網回應網友對她的關心。（取材自臉書）

住院時非常想念自己的貓，這次出院後原本以為這麼多天沒看到，貓咪可能會忘了她是誰，但沒想到「回來沒多久就來躺大腿，一樣是那個小跟屁蟲」，她已與貓咪手碰手打勾勾，絕對再也不放手，要一輩子一起走下去。而網友對此也很開心，「還好沒事」、「要好好與貓咪相守喔，我們都會為你加油」。

女網友與愛貓打勾勾要一輩子不離不棄。（取材自臉書）
女網友與愛貓打勾勾要一輩子不離不棄。（取材自臉書）

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