繁花面具下的Angelababy 網友：鮮花配美鼻，絕了！

Angelababy穿RVDK Ronald van der Kemp服裝，配襯GEORGES HOBEIKA耳環。取自IG

Angelababy今年10月份為大陸「Madame Figaro」雜誌拍攝大片，近日釋出行頭，身為DIOR大陸代言人，多數時裝仍是被DIOR包下，以「繁花面具」為主題表現高貴的姿態，運用花朵烘托，使得Angelababy精緻五官更顯突出，引來網友幽默留言，「鮮花配美鼻，絕了！」

Angelababy身穿黑白鏤空DIOR 2021早春服裝。取自IG

這幾張照片由時常拍攝大片的攝影 師Wang Lei & Jiang Ku掌鏡，以盛放花朵的鮮豔來穿針引線，這是Angelababy第七度登上「Madame Figaro」封面，以花朵面具的概念來打造高冷、復古風，也有童話故事夢幻迷離的況味，再次讓Angelababy變身為花中仙子。

Angelababy身上服裝來自GEORGES HOBEIKA。取自IG

封面的豔紅花卉中，Angelababy合理的穿上了DIOR 2021早春系列，回到了女裝創意總監Maria Grazia Chiuri的故鄉義大利 萊切，傳承當地的工藝，也呼應Dior先生的經典Miss Dior花卉刺繡洋裝；穿插其間的蘋果 綠外套相當醒目，來自OFF-WHIE x ARC’TERYX聯名款，白紗裙也是來自OFF-WHIE，手中的戒指則是DIOR珠寶；頭上戴著花圈，展現側顏鼻影的服裝是GEORGES HOBEIKA，點綴了鑽飾的華麗耀眼；另一套被粉色花朵覆蓋的外套是RVDK Ronald van der Kemp、耳環為GEORGES HOBEIKA，畫面極富張力。

封面的豔紅花卉中，Angelababy選穿DIOR 2021早春系列。取自IG