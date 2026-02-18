美國味全繪畫比賽【包裝新樣貌】優勝作品揭曉

青少年組第一名得獎選手 Ellie Peng

【紐約訊】美國味全公司和世界日報聯合主辦的繪畫比賽——【包裝新樣貌】的優勝作品揭曉，本次活動相較於往屆更有挑戰性，收到了許多優秀又創新的作品。這次比賽邀請到的三味評審老師是詹子瑩（Naomi Chan）、施德嫻（Te-Sian Shih），和李星瑤（Anais Lee）。和以往的主題不同，評審老師們一致贊同【包裝新樣貌】的主題可以激發孩子們的潛力，從平面設計方面考驗他們的構圖能力，同時也很高興看到了很多出彩的作品。

味全繪畫比賽多年來一直感恩有大家的參與和支持，為在未來給更多小朋友展示的機會，主辦方號召選手、家長、老師們參與問卷調查，幫我們了解大家感興趣的主題，更好的給大家創作的空間：https://www.surveycake.com/s/6AVY7 （填寫時間為1-3分鐘）

【評審評語】

評審們都認為幼童組第一名Aaliyah Liu的作品是最有創意的，評審詹子瑩認為畫的構圖很好的引導了視線，樓梯和春捲餐廳的設計童趣可愛，讓人忍不住對這個場景有更多的遐想。評審施德嫻則對第二名Ogden He的作品表達了喜愛，誇獎這幅畫很好的做到了包裝設計的重點：用豐富的色彩在第一眼就能抓人眼球，且把賣點放在了視覺中心。第三名Makayla Zhang的作品和第二名不相上下，評審李星瑤認為她以自由女神像為主題是很創新很有童趣的選擇，而自由女神像的表情也像是在讚美食物的美味。

高童組第一名James Yin的作品收穫了評審們的一致認可，評審施德嫻很欣賞圖中的東方元素，表揚它的留白和構圖都很優秀。背景中的捲雲紋理典雅且起到了視覺引導的效果，這樣的包裝顯得食品品質很有保障。而評審李星瑤注意到第二名Parnia Aldavood的作品似乎採用了拼貼的復合美術，很新穎。同時構圖設計完整，顏色搭配賞心悅目，中央的人物動態親切可愛，也成功吸引了觀眾的視覺焦點。第三名Olivia Tsai的作畫充滿了童趣，巧妙的結合了產品和餐廳的畫面，食物的顏色和素材搭配讓它看上去美味誘人，同時字體的設計和色彩也和食物形成了巧妙的呼應。

青少年組第一名Ellie Peng的作品被評審李星瑤點評，把手繪字和插畫融合的很好，包裝的設計很成熟很優美。畫面構圖平衡，運用了春天的色彩和元素的同時也很好的用留白突出了畫面重點。評審詹子瑩很欣賞第二名Baien Lin使用了國際化的元素。作品中的角色表情和動作都生動可愛，且和產品春卷的互動很好的突出了畫面的重點。第三名Emma Wang的作品被評審們一致讚揚視覺動線很強很明確。評審施德嫻誇讚龍的線條能引導人的視線，和產品名字體的結合相得益彰，且畫作在顏色飽滿的同時並不顯突兀。

【優勝作品名單】

🏆【幼童組】第一名：Aaliyah Liu、第二名：Ogden He、第三名：Makayla Zhang、第四名：Ryan Wu

佳作：Brayden Chen、Annie Han、Evan Liu、Chelsea Pan、Chloe Pan、Alcander Wang、Evelyn Yang、Felix Zhang

🏆【高童組】第一名：James Yin、第二名：Parnia Aldavood、第三名：Olivia Tsai、第四名：Jasmine Zhang

佳作：Emma He、Zayla Hernandez、Peiyao Huang、Kailey Lao、Katherine Li、Emma Liu、Yi Jet Low、Chloe Mulia

🏆【青少年組】第一名：Ellie Peng、第二名：Baien Lin、第三名：Emma Wang、第四名：Ruipeng Zeng

佳作：Alexis Cai、Sophie (Yanuo) Li、Lily Anne Liu、Yuyuan Zhou

更多得獎名單請至活動官網查看，所有優勝作品已於2月9日至2月16日刊登於世界日報電子報，並在2月初至3月底於活動官網進行線上展覽，沒有得獎的大朋友小朋友也不要灰心，再接再厲，我們明年繪畫比賽再見！