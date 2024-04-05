適老健康系統：以四個M保障老年人健康

適老健康系統和4個M’s目標（圖/pixabay）

隨著醫療和公共衛生的不斷進步，人們的壽命不斷延長，且生活品質也越來越好。全球60歲及以上人口的增長速度是總人口增長速度的五倍，自1900年以來，全球預期壽命已經翻了一倍。專家指出，如今在發達國家出生的孩子很有可能活到100歲。因此，隨著年齡的增長，如何保持健康、活力和生活品質，將成為未來社會最重要的課題之一。

世界日報與紐約長老會皇后醫院(NYPQ)攜手合作的線上系列健康講座已邁入第四年，旨在為讀者提供專業醫學知識及最新資訊。最新一期的線上講座《適老健康系統和4個M’s目標》已於本月5日正式上線，可至世界新聞網(worldjournal.com)活動頻道頁面及​​YouTube官方頻道免費收看。本期講座由紐約長老會皇后醫院老年科和舒緩護理醫學科主任，同時也是威爾康奈爾醫學院臨床醫學副教授的潘欣心醫師擔任主講人，將為讀者介紹適老健康系統建立的必要性、老年患者需做的準備工作、老年人心理狀態以及防止老年癡呆等耆老常見問題。

以下為本期影片的精彩摘要：

隨著美國和世界人口老齡化，我們都需要思考如何隨著年齡的增長而生活得更好。適老健康系統（AFHS）是醫療保健改善研究所和John A. Hartford基金會的一項倡議。適老健康系統提倡使用 4個 M: What Matters（重要事項）、Medication（藥物）、Mentation（心理狀態）、Mobility（活動能力）以確保每個老年人都能獲得他們需要和應得的醫療保健。在各種環境（包括醫院和門診診所、療養院和急診室）中使用4個M護理老年人的指南，並在任何環境下與老年人討論對他們來說最重要的事情（What Matters）。2024 年紐約州倡議老齡化總體規劃。目標是讓所有紐約老年人「過著充實、健康、自由、有尊嚴和獨立的生活，盡可能長久地居家安享晚年」。

紐約長老會皇后醫院在多個地點為所有年齡層的人提供頂尖的醫療服務，給您家庭的健康提供溫馨醫療護理！我們的醫療專家團隊為您及家人提供個人化的醫療建議和治療方案，讓您擁有更健康、更快樂的生活。我們位於皇后區新鮮草原第182街的門診中心為成年患者提供全面的醫療保健服務。作為以病人為中心的醫療之家，由我們的家庭醫生/內科醫生團隊提供預防性護理，慢性疾病管理（如老年病、糖尿病、心臟病、肥胖症等），生病當天的醫療護理，營養管理，社會服務，社區衛生工作服務，現場抽血，及其他一般健康服務。專科醫生團隊在現場提供肺科、胃腸科、腎科、內分泌科、過敏科、皮膚科、傳染病科所需的醫療護理。讓我們一起守護您的健康！如需協助，歡迎致電 718-670-2903 與我們的家庭醫生以及專科醫生進行預約。欲了解更多信息，請聯繫社區健康發展部 718-670-1178。

紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報為因應疫情，於2020年從社區實體講座改成線上健康講座，在過去三年內發布了總計十數支涵蓋不同健康主題的影片，主題均圍繞在民眾最為關注的日常健康議題及疫情相關資訊，並針對不同的醫學科目作深入解析，獲得讀者及華人社區的廣大迴響，至今已為數以萬計的觀眾提供醫療相關資訊及諮詢管道。