選擇象印 新年的完美贈禮 春節送禮購買指南

美國象印公司／提供

2024農曆新年即將來臨，送禮成為表達心意的重要方式。在眾多選擇中，您是否仍抓不定主意呢？這裡我們特別為您推薦六款象印的精緻產品，讓您在春節時能夠以別出心裁的方式表達祝福，不僅是體貼入微的農曆新年禮物，更是增添幸福氛圍的得力助手。

1. IH電磁加熱電飯煲(NW-QAC10/18) - 日式美味，家庭的饗宴大師

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這款由日本製造的IH電磁加熱電飯煲，以卓越的IH電磁加熱技術保證烹飪的高溫和精細的熱力調整，使米飯更加膨鬆芳香。時尚的平頂設計結合控制台，為您的廚房增添優雅格調。具有多種菜單設定，包括白米、壽司/糯米飯等，甚至提供蒸煮設置，可輕鬆烹飪魚類或蔬菜，使之成為一款多用途家電。另外還擁有自潔功能和安全設計，絕對是家中廚房不可或缺的饗宴大師。

• 建議送禮對象：父母長輩、烹飪愛好者、注重健康生活的朋友、新婚夫妻





2. Umami®微電腦電飯煲(NL-GAC10/18) – 多元口感，一鍋搞定多樣佳餚

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這款Umami®微電腦電飯煲是象印引以為傲的產品之一，擁有獨家的「極致美味」（Umami）功能，通過精湛的微電腦快思邏輯科技，讓米飯的浸泡和蒸煮時間更長，味道更為出色。液晶控制面板設計直觀易讀，擁有多樣化的菜單設置，包含蒸煮和慢煮功能，使您的煮飯鍋不僅僅是米飯的烹飪利器，也使烹飪變得更加輕鬆。擁有防沾塗層的黑色厚實內鍋更是容易清潔，內蓋可拆卸且易於清洗。日本製造等於品質保證。

• 建議送禮對象：父母長輩、重視健康飲食的朋友、新婚夫妻





3. VE Hybrid保溫電熱水瓶(CV-JAC40/50) - 節能保溫的完美選擇

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VE Hybrid保溫電熱水瓶採用先進的VE（真空-電力）技術，以最少的供電保持水溫，並可選擇使用快速加溫 (Quick Temp) 模式，顯著減少加熱時間。橘色的 LCD 控制台隨時顯示實際水溫，而寬廣的水量視窗則帶有紅色球形指示器，方便隨時查看水位。四段水溫設定適合沖泡不同類型的茶葉及飲品。日本製造。

• 建議送禮對象：愛喝茶的長輩或朋友、剛搬新家的朋友、家居生活愛好者





4. 超廣角水量視窗微電腦保溫熱水瓶(CD-LFC30/40/50) - 溫馨空間的好夥伴

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這款微電腦保溫熱水瓶擁有超廣角水量視窗，四種保溫設定和快速加溫模式，為您提供了更為智能的水溫控制和省電定時功能。適用於沖泡滴漏式咖啡的較慢給水模式，兼具實用性和節能效果。日本製造。

• 建議送禮對象：愛喝茶的長輩或朋友、新辦公室落成的朋友、家居生活愛好者





5. Gourmet D'Expert®多功能燒烤鴛鴦電鍋(EP-PFC20) - 圍爐神器，聚會的閃亮之星

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這款多功能燒烤鴛鴦電鍋設計獨特，擁有一鍋雙格，無論是大人還是小孩都能輕鬆滿足不同的口味喜好。此外，這款電鍋還附帶一個雙面烤盤，提供額外的燒烤功能。1,300瓦特的加熱火力可以確保烹調更加迅速，讓圍爐或聚會時更為盡興。雙鍋皆具有鈦合金和陶瓷強化不粘塗層，極易清洗，讓善後清潔變得輕鬆且寫意，深獲消費者的歡心。

• 建議送禮對象：聚餐愛好者、喜歡烹飪的朋友、喜愛火鍋的家庭





6. 不銹鋼真空保溫杯 HANA+KANA系列(SM-TAE48SA)- 優雅時尚的日常陪伴

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HANA+KANA 系列不銹鋼保溫杯擁有高質量的雙層不銹鋼真空絕緣結構，讓冷熱飲料保溫長達數小時。精心設計的開蓋方式和安心鎖設計，既方便飲用又有效地防止飲料溢出。以日本傳統的花卉和日語假名為主題，結合優雅和時尚。

• 建議送禮對象：注重品味的家庭成員、喜歡外出隨杯的朋友、辦公室同事





這個春節，選擇象印，不僅是送禮的完美選擇，更是將幸福和美味帶進親朋好友的生活。讓象印的精緻品質成為您送禮的最佳選擇，為新的一年，送上最誠摯的祝福。

滿足送禮需求的農曆新年促銷活動

請造訪您當地的亞洲零售商，以充分利用象印產品的各種農曆新年促銷活動。在這個激動人心的季節，您將有機會為摯愛選擇最具品質和風格的禮物，同時享受極具吸引力的優惠。

以下為象印首選的亞洲零售商資訊(造訪前可向商店詢問產品供應情況)：

●99 Ranch Market（指定地點）https://99ranch.com/

●H Mart（指定地點）https://www.hmart.com/

●Tokyo Central（指定地點）https://tokyocentral.com/

●Marukai（指定地點）https://marukai.com/

●Uwajimaya（西雅圖地區）https://www.uwajimaya.com/

●Kim's Home Center（洛杉磯地區）https://www.kimshome.com/