把握產後關鍵時刻 這些檢查缺一不可

歷經10個月全心全力孕育生命的時期，產後的數週對媽媽而言，可說是恢復與調適的重要關鍵期，所有的媽媽都應當好好保握這段時期，才能讓自己的身心狀況回復到健康無虞的狀態。

世界日報與紐約長老會皇后醫院(NYPQ)已連續三年合作聯手推出線上健康講座影片供讀者免費觀看。今年作為第四年的第一支線上講座《優化產後護理Optimizing Postpartum Care》已於5日在世界新聞網(worldjournal.com)及【世界e生活】YouTube官方頻道正上線，由婦產科醫師，同時也是紐約長老會皇后醫院婦產科門診中心主任的張子玲醫師(Cindy Chi-Ling Cheung, MD FACOG)擔任主講人，並透過同步口譯給予觀眾關於產後護理的正確觀念與最新資訊。

以下為本期影片摘要：

產後的幾周是婦女及其嬰兒的關鍵時期，為長期健康和幸福奠定了基礎。為了優化婦女和嬰兒的健康，產後護理應該成為一個持續的過程，而不只是單一次的，並應根據每位婦女的個人需求提供量身定制的服務和支持。建議所有女性在產後的前3 週內與其婦產科醫生聯繫。初步評估後應根據需要進行持續護理，並在不遲於分娩後12 週內進行全面的產後檢查。其中應包括對身體、社會和心理健康的全面評估，如心情和情緒健康；嬰兒護理和餵養；性生活 、避孕和生育間隔；睡眠和疲勞；產後身體恢復；慢性病管理；以及健康維護。(ACOG Committee Opinion)

欲觀看張醫師的健康講座影片，請至網址：bit.ly/2023nypq2。觀影完畢後可同時填寫回饋問卷參加抽獎，填妥個人資訊送出後即可抽取 $25 Amazon電子禮卡，有興趣的讀者千萬別錯過。

紐約長老會皇后醫院婦產科中心位於皇后區新鮮草原。作為一個提供全方位婦產科服務的綜合中心，該院熱衷於為婦女在生命各個階段及各方面提供優質的醫療服務。包括從青春期到更年期的醫療保健，提供宮頸癌和乳腺癌篩查等。同時，該院從幫助個人和夫婦為懷孕做好準備並設定目標的計劃生育，到孕期、分娩、產後以及過渡到持續的女性健康，提供全面的醫療護理。純母乳餵養對母親和嬰兒的健康也很重要，並且可以促進親子關係。紐約長老會皇后醫院擁有經過認證的哺乳顧問，可為母親提供支持。如需更多信息，請致電 718-888-9121或聯繫社區健康發展部718-670-1178。

紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報為因應疫情，於2020年從社區實體講座改成線上健康講座，連續三年發布總計十數支涵蓋不同健康主題的影片，主題均圍繞在民眾最為關注的日常健康議題及疫情相關資訊，並針對不同的醫學科目作深入解析，獲得讀者及華人社區的廣大迴響，至今已為超過7萬名觀眾提供醫療相關資訊及諮詢管道。