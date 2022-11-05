肺癌治療新進展！提高治癒率且大幅減少術後復發。(Pexel.com)

肺癌是一個嚴重及危險的疾病。一般人周遭或許就圍繞了許多患有肺癌的人，但並非所有人都能意識到：現今醫學在識別、治療，和治癒這種疾病的能力與技術上，其實已有極大的進展。

為幫助華人讀者獲取最新健康資訊，世界日報與紐約長老會皇后醫院(NYPQ)合作推出2022年最六支線上健康講座影片《創新的肺癌治療》，由紐約長老會皇后醫院胸腔外科醫師，同時也是威爾康奈爾醫學院臨床心胸外科助理教授的周樹佳Oliver S. Chow醫師擔任主講人，周醫師將透過同步口譯，給予讀者關於肺癌的最新治療方式及資訊。

以下為本期影片摘要：

過去五年，肺癌的治療取得了飛躍的進步。隨著我們學會如何利用免疫系統來破壞肺癌細胞，越來越多的肺癌患者接受了免疫療法的治療。此外，手術切除肺癌的方法正在向侵入性更小方向發展。在過去，被診斷出肺癌時可能看起來毫無治癒的希望。但隨著每年新的治療方法的出現，我們在治愈這種疾病方面的技術越來越好，患者的存活時間也更長。

在華人社區中，有一種我們更常見的特殊類型的肺癌是由一種叫做 EGFR 的基因突變引起的。這些 EGFR 肺癌在非吸煙者、亞洲人和女性中更為常見。在當今的時代，測試肺癌的突變很重要，具有這些突變的肺癌患者於手術后接受針對此突變的藥物，可以防止肺癌復發。

肺癌篩查現已得到廣泛認可，它能幫助高危人群預防因患肺癌而死亡。去年，肺癌篩查範圍擴大以允許更多高危患者接受CT 掃描篩查，這可以讓肺癌在更小且更容易治療時被發現。如果您或您認識的人年齡在 50-80 歲之間並且在過去15年內大量吸煙或戒菸，應該向醫生詢問是否有資格接受免費肺癌篩查。

《創新的肺癌治療》完整講座影片已上線於「世界e生活」世界日報官方YouTube頻道，讀者亦可於電腦或手機上輸入網址：bit.ly/2022nypq6，或掃描本文二維碼前往觀看。觀影完畢後可填寫回饋問卷參加抽獎，填妥個人資訊送出後即有機會抽取 $25亞馬遜電子禮卡，有興趣的讀者千萬別錯過。

紐約長老會皇后醫院胸外科醫生為患有肺部、氣管、食道、胸壁和縱隔疾病的患者提供先進、高質量的關懷護理及治療。隨著我們接近新冠大流行的結束，您可能會更加關注肺部和呼吸的健康。如果您有這方面的問題，請務必讓您的醫生知道或諮詢肺科醫生。欲了解更多信息，歡迎致電紐約長老會皇后醫院胸外科 718-670-2707進行預約，或聯繫社區健康發展部 718-670-1178。