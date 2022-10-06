美國亞裔女性癌症發病率 10年內增幅最大是「它」(Pixabay.com)

10月是乳腺癌宣傳月(The Breast Cancer Awareness Month)，乳腺癌作為女性最常見的癌症之一，許多醫師與醫療機構皆呼籲婦女重視乳腺癌的篩檢、預防及治療，可以有效降低發病率和死亡率，健康生活。

為迎接乳腺癌宣傳月及幫助華人讀者獲取最新健康資訊，世界日報特與紐約長老會皇后醫院(NYPQ)合作推出第五支線上健康講座影片《乳腺癌篩查和預防》，由紐約長老會皇后醫院乳腺腫瘤外科主治醫師，同時也是威爾康乃爾醫學院臨床副教授的朱明意 Tammy Ju醫師擔任主講人，並透過紐約長老會皇后醫院乳房中心護理醫生(Nurse Practitioner)Vivian Liu的同步口譯，給予讀者關於乳腺癌的健康資訊與正確觀念。

朱明意 Tammy Ju醫師作為主講人，她將透過這支影片帶領觀眾瞭解乳腺癌的篩查與預防。完整講座影片已可上線觀看，以下為本期影片摘要：

乳腺癌是女性最常見的癌症之一。在美國，大約八名女性中就有一人會患上乳腺癌。乳腺癌篩查包括每年由醫療機構提供的乳房體檢，從40-50歲開始進行乳房 X 光檢查或超聲波檢查。乳腺癌風險增加的患者可能需要在較早的年齡開始進行乳腺癌篩查。

乳腺癌的預防包括及時進行乳房 X 光檢查、保持健康的體重和飲食、戒菸和盡量減少酒精攝入。乳腺癌治療需要多名不同學科專家聯合醫治，其中包括外科醫生、放射腫瘤科專家和醫學腫瘤科專家。現今, 乳腺癌治療已經取得了相當大的進步，許多乳腺癌可以被成功治癒。

紐約長老會皇后醫院乳房中心作為一個多學科的醫療團隊，共同努力以患者為中心，在鼓勵患者積極參與治療計劃的環境中提供從初步篩查和診斷到手術、治療和存活的複雜護理，指導患者解決圍繞乳房疾病的複雜問題。乳房中心的外科醫生作為乳腺癌手術的專家，開創了許多新技術，並提供專家護理和先進的治療，如：保乳手術（腫塊切除術）、乳房立即重建、小型手術（包括核芯針活檢和細針抽吸）、MRI 引導的乳房活檢、部分乳房射線治療、前哨淋巴結活檢、保留皮膚的乳房切除術、保留乳頭的乳房切除術。欲了解更多信息，歡迎致電718-670-1185，與位於皇后區法拉盛、森林小丘的乳房中心進行預約，或聯繫社區健康發展部718-670-1178。