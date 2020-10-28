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民主黨ATM！加州好萊塢傾囊助白登 募款近上屆2倍

中央社／洛杉磯28日綜合外電報導
美國民主黨總統候選人白登。美聯社
美國民主黨總統候選人白登。美聯社

美國民主黨總統候選人白登上了電視，透過分割畫面和影星喬治克隆尼同框；副總統候選人賀錦麗則和漫威（Marvel）超級英雄電影影星同台，一同參加線上猜謎。

集結好萊塢和民主黨領袖的線上募款活動，和強大的反川普情緒相結合，帶動了空前的加州捐款潮。加州是美國最富裕的州，長期被視為民主黨提款機。

但隨著白宮之戰來到最終章，兩大陣營紛紛前往各搖擺州旋風造勢的同時，這個自由派黃金州卻看不到兩陣營的影子。白登目前在加州民調遙遙領先，超過總統川普30多個百分點。

加州人無法透過投票左右選情，但民主黨圈內人卻說，從沒看過募款這麼熱烈、名人站台這麼踴躍的狀況，即便是受到疫情影響，活動都不得不轉往線上，也不影響募款盛況。

洛杉磯民主黨策士卡瑞克（Bill Carrick）表示：「真的讓人難以置信，我的電郵收件夾每天都是各娛樂業人士寄來的信，還有商界、創意圈…音樂、電影、電視，各式各樣。」

「編劇、導演、演員、製作人、經紀人，那個圈子的所有人都更積極了。」

影集「歡樂單身派對」（Seinfeld）、「歡樂時光」（Happy Days）、「白宮風雲」（West Wing）的演員都舉辦了線上團聚會。

由喜劇女星艾米舒默（Amy Schumer）主持的喜萊莉線上座談會今天即將舉行，目前門票已賣到最高5萬美元，「青年活躍人士」可以50美元起跳的票價，參加保羅路德（Paul Rudd）、伊莉莎白班克斯（Elizabeth Banks）等電影「哈啦夏令營」（Wet Hot American Summer）演員出席的線上讀書會。

卡瑞克表示：「因為疫情關係，線上募款超熱，基本上也都超成功。」

4年前喜萊莉競選那屆好萊塢人傾囊支持，立下了募款額的高標，但沙加緬度策士馬維葛利歐（Steve Maviglio）認為，今年加州民主黨人募得的金額，「幾乎是4年前的兩倍」。

他說，加州「一直都像是提款機」，「但今年候選人們都沒親自來這裡辦活動，錢卻還是流向了他們」。

根據華府超黨派非營利研究組織「回應政治研究中心」（Center for Responsive Politics），加州是白登彈藥庫最大的贊助來源，白登此次在加州募得1億5000萬美元，相當於候選人委員會總額的1/5。

聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）紀錄則顯示，加州捐款給白登的總額將近1億3000萬美元。

但不管是哪個數字，都遠遠超過總統川普在加州募得的6000多萬美元。

根據「回應政治研究中心」，好萊塢幾乎是自由派的天下，今年娛樂界人士的1億1000萬美元捐款，有8成8流向民主黨，但娛樂界高層傳統上卻都傾向捐款給共和黨，從1920年代米高梅（MGM）的梅爾（Louis B. Mayer），到雷根（Ronald Reagan）的娛樂網絡都是。

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