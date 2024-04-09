黑石大手筆砸100億收購租屋業者 商用不動產景氣要觸底？

黑石集團已同意以約100億美元現金，收購租賃公司業者Apartment Income不動產REIT。（路透）

不動產投資 巨頭黑石集團（Blackstone）已同意以約100億美元現金，收購租賃公司業者Apartment Income不動產投資信託（REIT，又稱AIR Communities），並讓這檔信託基金下市，顯示黑石在經過一段審慎期後，正再次加碼投資。

根據協議，黑石將以每股39.12美元現金收購Apartment Income REIT（又稱為AIR Communities），比後者5日收盤價議價25%，包含承擔債務的交易價值約100億美元，黑石將透過規模304億美元的全球不動產基金進行收購，交易預料第3季完成。

Apartment Income REIT擁有76處租賃房屋社區，主要位於美國沿海市場，包括邁阿密、洛杉磯和波士頓，黑石計劃再投資4億美元改善這些物業。

這樁交易是黑石在集合式住宅市場的最大手筆投資，反映該公司看好租屋市場，也認為整體商用不動產市場正在觸底，具備加碼投資的條件。黑石總裁葛雷（Jonathan Gray）今年稍早曾說，不動產復甦的支柱日益到位，該公司不會等到所有跡象清晰之後再出手，因為最佳投資都是在不確定時期做出。Apartment Income REIT股價8日飆漲逾22%，黑石股價走揚1.4%。

黑石認為，集合式住宅及一般租屋是最值得投資的商用不動產領域之一。雖然有大量新屋供應與較高的利率 都帶來壓力，但Apartment Income REIT房產所在的市場，受到的衝擊較小。

Jfferies分析師團隊指出，黑石正透過這項交易傳遞出一個訊息：該公司認為利率正在回穩，取得資本的管道也好轉。

受到不動產投資價值下滑的影響，黑石上季獲利減少，但最近幾個月已更積極投資商用不動產市場，去年取得Signature銀行170億美元不動產貸款 的部分股權，去年12月與Digital Realty創建合資公司，開發70億美元的資料中心，今年稍早也收購加拿大獨棟住宅租賃業者Tricon租賃公司並讓其下市。

美國商用不動產市場正遭逢2008~2009年金融海嘯以來的最嚴重低迷，商辦空置率正處於歷史高點，新增供應也對許多市場的公寓租賃行情造成壓力，導致商用不動產銷售量崩盤，MSCI實質資產公司數據顯示，投資人在2月止的過去一年共買進3,595億美元的美國商用不動產，年比腰斬。

今年不動產交易活動預料將升溫，因為更多承受壓力的投資人預料將降價求售，許多企業也正在囤積現金尋覓機會。