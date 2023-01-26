Gogoro將進入印度第二大城 建置智慧能源基礎設施

Gogoro提供多元創新應用，投入於智慧城市規劃、儲能系統、移動共享服務、智慧電動機車、電網需量反應、分散式儲能、智慧農業等領域。 Gogoro提供

電動機車大廠Gogoro宣佈與印度 馬哈拉施特拉邦和Belrise集團（前身為 Badve Engineering Ltd）建立策略能源夥伴關係，並於達沃斯世界經濟論壇共同簽署合作備忘錄，打造前所未有的電池交換基礎設施。Gogoro是全球電池交換生態系的技術領導者，為城市提供智慧永續移動解決方案；Belrise則為印度汽車系統製造產業龍頭，雙方計畫建立「50-50合作夥伴關係」，於八年內投資 25億美元，在世界人口第二大邦馬哈拉施特拉邦建置能源基礎設施。

Gogoro與Belrise計畫在馬哈拉施特拉邦打造開放且便利的智慧能源基礎設施，並透過交換電池和電池交換站發展智慧移動和儲能。同時，此設施的佈建可望增加智慧能源、電動化運具和永續價值鏈領域的就業 機會。該合作夥伴關係還有望促進馬哈拉斯特拉邦的智慧電動機車製造和組裝產業發展。馬哈拉斯特拉邦首席部長Eknath Shinde表示：「這是馬哈拉斯特拉邦的重要里程碑，這或許會是全球規模最大的綠色經濟合作。」

馬哈拉斯特拉邦副首席部長Devendra Fadnavis也表示：「馬哈拉施特拉邦作為全國永續發展的領導者，積極導入開放且便利的新技術，並提供多元的解決方案，加速邁向智慧永續城市，並為印度其他城市樹立典範。我們正與Gogoro和Belrise合作佈建世界上最大、最創新的智慧能源基礎設施，利用電池交換來解決日益嚴峻的能源挑戰，成為替代化石燃料的新選擇。」

「實現智慧永續城市不是單一企業或政府的責任，而是需多方攜手合作提出全新的思維與永續能源使用方式。」Gogoro創辦人暨執行長陸學森說：「這次的合作就是這種全新思維的最佳範例，我們相信打造開放且便利的能源基礎設施，不僅能夠落實永續交通，更加速整個生態系的轉型。馬哈拉斯特拉邦、Belrise和Gogoro正在一起改變能源使用方式，建立全新的永續經濟，創造更多就業機會，提升創新科技與永續產業實力，最終增加增加出口，輸出到更多市場。」

馬哈拉斯特拉邦的電池交換基礎設施預期將於今年開始佈建，將導入完整的Gogoro智慧能源生態系，包含電池交換站、電池交換技術、能源管理解決方案，並提供多元創新應用，投入於智慧城市規劃、儲能系統、移動共享服務、智慧電動機車、電網需量反應、分散式儲能、智慧農業等領域。

Belrise公司總經理Shrikant Badve表示：「潔淨能源是未來趨勢，現在更是印度企業永續轉型的關鍵時刻。作為印度交通製造業的領導品牌，我們積極為企業自身、客戶及社區引領這一變革。今天，我們很高興攜手全球智慧永續能源的創新領導者Gogoro和印度工業化程度最高的馬哈拉斯特拉邦，佈建規模最大的可攜式電池交換基礎設施，為馬哈拉斯特拉邦居民提供新世代產品和服務。」