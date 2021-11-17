利率升高 美國房貸再融資需求續降

隨著利率持續升高，美國上周房貸需求進一步下滑，特別是房貸再融資需求更加疲軟。美聯社

美國 房貸銀行協會（MBA）經季節調整的數據顯示，上周追蹤美國民眾申請房貸件數的MBA購買指數較前一周下滑2.8%，凸顯隨著利率 持續升高，美國房貸需求進一步下滑，特別是房貸再融資 需求更加疲軟。

MBA公布，美國上周符合核貸標準的30年期固定房貸利率平均升至3.2%，申請房貸再融資件數比前一周下滑5％，年比減幅更達31％，為過去八周中第七度減少；上周再融資申辦占房貸活動的比率，也從前一周的63.5%降至62.9％。

MBA經濟與工業預測副總裁Joel Kan指出：「房貸活動對利率變化特別敏感，上周房貸活動減弱，是因為常規和聯邦住宅管理局（FHA）再融資申請件數減少，抵銷退伍軍人管理局（VA）房貸再融資申請件數的增加。」

不過，較不受每周利率變化影響的購屋房貸申請件數，較前一周增加2％，但仍較去年同期少6%，顯示美國房市在短暫降溫後，買家似乎再度湧入房市。全國住宅建商協會（NAHB）公布的上周建商信心指數也顯示買氣勁揚。

受美國10月零售銷售強勁的帶動，房貸利率持續走高，目前已攀抵三周多來的最高水準。美國商務部16日發布，10月整體零售銷售金額月增1.7%，增幅為七個月來最大。