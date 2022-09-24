好市多大塊豬肉這招保存最新鮮 再加碼火腿自製方法

網友在好市多購買的大塊豬肉。（取材自臉書）

許多消費者喜歡到商品齊全的好市多 （Costco ）消費，不過有些份量大的生鮮肉類，如何保存就是門學問。有網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文詢問，如果買了大塊的豬肉該如何處理？許多網友紛紛回答，買回家後先切塊分裝，放入冷凍庫，要吃的話在退冰料理，另有網友分享自製火腿的做法。

原PO說明，豬肉本來是放在冷藏區，在有效期限前，是否可以先放在冷藏區，之後再放入冷凍庫？或是在有效期限內，先分裝比較好？他強調主要是怕肉保存方式或使用方式不正確導致肉變質，因此詢問「像這種很大塊的豬肉，大家都怎麼處理？」

有網友回答，大塊肉買回家後先切小塊分裝再放冷凍，要煮的時候再拿一包出來退冰，一直放冷藏也不行，因為每台冰箱的冷藏溫度都不一樣，會影響保存，所以買回家馬上分切後放入冷凍庫才是最好的保存方式。

其他網友紛紛表示，「馬上分切，沒用到的就進冷凍」、「全部切好分裝放冷凍，要吃再退冰，這樣最保鮮」、「一定要冷凍，放冷藏會臭掉」、「馬上切分裝進冷凍！冰上一段時間沒問題，我也都買牛排塊回來切分裝」、「分裝放在冷藏就是慢慢腐敗」。

另有熱心網友分享「自製火腿肉」的做法，先用鹽、義式香料調合、抹於肉上，肉用袋子裝好後放入冰箱五天，第六天取出清洗，再用布或紙巾把肉再包起來，再放回冰箱冷藏2~3天，時間到取出後把肉用棉線捆緊，用耐熱的保鮮袋裝起來，煮一鍋水，80度肉放入，低溫 煮熟，看肉的大小來決定時間即可完成。