我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：中加大軍事恫嚇 台成國際議題 美更不能退縮

美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個

好市多大塊豬肉這招保存最新鮮 再加碼火腿自製方法

聯合新聞網／即時報導
網友在好市多購買的大塊豬肉。（取材自臉書）
網友在好市多購買的大塊豬肉。（取材自臉書）

許多消費者喜歡到商品齊全的好市多Costco）消費，不過有些份量大的生鮮肉類，如何保存就是門學問。有網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文詢問，如果買了大塊的豬肉該如何處理？許多網友紛紛回答，買回家後先切塊分裝，放入冷凍庫，要吃的話在退冰料理，另有網友分享自製火腿的做法。

原PO說明，豬肉本來是放在冷藏區，在有效期限前，是否可以先放在冷藏區，之後再放入冷凍庫？或是在有效期限內，先分裝比較好？他強調主要是怕肉保存方式或使用方式不正確導致肉變質，因此詢問「像這種很大塊的豬肉，大家都怎麼處理？」

有網友回答，大塊肉買回家後先切小塊分裝再放冷凍，要煮的時候再拿一包出來退冰，一直放冷藏也不行，因為每台冰箱的冷藏溫度都不一樣，會影響保存，所以買回家馬上分切後放入冷凍庫才是最好的保存方式。

其他網友紛紛表示，「馬上分切，沒用到的就進冷凍」、「全部切好分裝放冷凍，要吃再退冰，這樣最保鮮」、「一定要冷凍，放冷藏會臭掉」、「馬上切分裝進冷凍！冰上一段時間沒問題，我也都買牛排塊回來切分裝」、「分裝放在冷藏就是慢慢腐敗」。

另有熱心網友分享「自製火腿肉」的做法，先用鹽、義式香料調合、抹於肉上，肉用袋子裝好後放入冰箱五天，第六天取出清洗，再用布或紙巾把肉再包起來，再放回冰箱冷藏2~3天，時間到取出後把肉用棉線捆緊，用耐熱的保鮮袋裝起來，煮一鍋水，80度肉放入，低溫煮熟，看肉的大小來決定時間即可完成。

好市多 Costco 低溫

上一則

Costco會員年費要調漲？財務長透露可能時間點

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
好市多上季 銷售優預期

好市多上季 銷售優預期
Costco會員年費要調漲？財務長透露可能時間點

Costco會員年費要調漲？財務長透露可能時間點
好市多沒漲會員費 投資人不開心 巴隆說股價跌可逢低買

好市多沒漲會員費 投資人不開心 巴隆說股價跌可逢低買

熱門新聞

冷凍水餃下鍋時皮常黏在一起，有網友求救發問引起內行解答。示意圖。（ingimage）

冷凍水餃下鍋總黏一起？內行人解答 網喊：煮錯好幾年

2022-09-23 23:58
圖片來源 ／健康醫療網

香腸、火腿致癌？罪魁禍首不是亞硝酸鹽

2022-09-21 01:30
原PO在海產店吃到店家煮的白飯後覺得非常美味，好奇店家是怎麼煮的。（取材自臉書）

好吃的白飯怎麼煮？內行人曝祕訣：可以加這些東西

2022-09-17 00:44
原PO認為螃蟹要開殼洗乾淨後再料理。（取材自臉書）

「螃蟹開殼蒸？」掀婆媳戰 老饕選邊站：日本人都這樣

2022-09-20 22:49
受到通貨膨脹加劇影響，好市多（Costco）過去一年調高許多商品的價格，現在連會員年費都有可能在明年1月漲價。（Getty Images）

Costco會員年費要調漲？財務長透露可能時間點

2022-09-24 00:34
網友在好市多購買的大塊豬肉。（取材自臉書）

好市多大塊豬肉這招保存最新鮮 再加碼火腿自製方法

2022-09-24 21:38

超人氣

更多 >
中美交惡 鐵桿華人潤南加 快速移民申請驟增

中美交惡 鐵桿華人潤南加 快速移民申請驟增
冷凍水餃下鍋總黏一起？內行人解答 網喊：煮錯好幾年

冷凍水餃下鍋總黏一起？內行人解答 網喊：煮錯好幾年
哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...

哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...
三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定
被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人

被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人