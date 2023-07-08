賓士也加入了 2024年起北美可用特斯拉NACS充電規格

（取材自Mercedes-Benz）

近期宣布加入特斯拉 於北美市場充電標準NACS的車商愈來愈多，先是GM、Ford、Rivian等美國車商開了首例後，Volov與Polestar在日前也接連宣布使用，而最新消息則是德國 三芒星Mercedes-Benz也將跟進NACS規格，成為首家率先使用NACS充電標準的德國豪華品牌。

Mercedes-Benz在德國時間7日發布官方新聞稿表示，品牌所推出之電動車 款在2024年起，可於北美市場使現有超過1.2萬座特斯拉的超充站，並且計畫在2025年所推出的新電動車都會配置特斯拉的NACS充電規格，而原廠則將會在這過渡期為車主準備轉接頭供使用。

（取材自Mercedes-Benz）

對於品牌為何快速跟進其餘車商選擇加入特斯拉NACS充電標準，Mercedes-Benz Group集團總裁Ola Källenius對此表示，品牌的戰略很明確，那就是打造世界上最受歡迎的車款，而為了加速轉向電氣化，Mercedes-Benz當然也致力於提升客戶對於整個電動車環境的體驗，如快速、方便又可靠的充電解決辦法。

（取材自Mercedes-Benz）

除了積極加入北美市場的特斯拉NACS充電標準，Mercedes-Benz其實也正努力打造全球車用充電網路，其計畫在2030年前能於北美、歐洲、中國等其餘核心市場中建立超過2000座充電站，而北美市場首個Mercedes-Benz充電中心預計將在2023年底前開放，屆時除了提供既有的CCS1規格外，新加入的特斯拉NACS也會列入其中。

（取材自Mercedes-Benz）