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更提升效能表現 Panasonic特斯拉4680電池延至明年量產

編譯黃淑玲／綜合外電
在東京的新聞發布會上，松下能源公司首席執行官 Kazuo Tadanobu在目前供應給特斯拉公司的2170電池旁邊拿著 4680 格式電池（L）的原型。 （路透）
在東京的新聞發布會上，松下能源公司首席執行官 Kazuo Tadanobu在目前供應給特斯拉公司的2170電池旁邊拿著 4680 格式電池（L）的原型。 （路透）

Panasonic日前表示，4680電池開始量產的時間，將延後到明年的4月到9月之間，主要是公司希望再更改善電池的性能表現。4680電池是特斯拉執行長馬斯克擁護的新款電池。

路透報導，Panasonic做為特斯拉電動車電池供應商，原定今年4月到明年3月間，開始量產4680電池。

Panasonic在財報法說會的文件資料中提到，由於採取措施改善性能表現，加強產品競爭力，4680電池量產開始日程排在2025年3月底止年度的上半年，也就是2024年4月到9月之間。

Panasonic在日本和歌山廠開出4680電池的前導生產線，特斯拉則已經在生產4680電池。4680電池是馬斯克標榜讓電動車能更便宜、更吸引人的關鍵，但是特斯拉目前苦於讓這款電池的生產與性能表現達到目標。

最近一次的特斯拉電池會議上，特斯拉高階主管Drew Baglino表示，特斯拉明年生產Cybertruck之前，希望能穩步將4680電池的產量推升上來。目前Model Y使用4680電池。

特斯拉在加州與德州廠生產4680電池，根據官方說法，截至去年底的生產狀況是，每周可提供逾1000台車所需的量。

特斯拉南韓的電池供應廠LG新能源（LG Energy Solution）上月曾表示，計畫今年年底前，在南韓國內工廠中設立4680電池新的生產線，但沒有說明量產時程。

由2022年特斯拉Model Y車上，拆解上來的4680電池。 （路透）
由2022年特斯拉Model Y車上，拆解上來的4680電池。 （路透）

特斯拉 馬斯克 電動車

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