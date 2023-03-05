車用晶片需求火熱 從恩智浦到瑞薩都看好車用業務續旺

隨著電動車銷量成長，加上所有車款自動化程度提高，車用晶片需求火熱。(路透)

許多消費領域的晶片 銷售已下滑，不過，其中一項領域的半導體需求依然成長，那就是車用領域。

華爾街日報報導，隨著電動車銷量成長，加上所有車款自動化程度提高，讓車用晶片生產商依然忙碌。特斯拉上周表示電動車市場長期展望強勁，執行長馬斯克提出到2030年前公司銷量達2,000萬輛的計畫，遠高於2022年的約130萬銷量。這也代表車用晶片需求看俏。

特斯拉供應鏈管理副總裁布迪拉吉上周表示：「我們正消耗相當約70萬片12吋晶圓的量」，一旦達到2,000萬輛車生產目標，「我們將需要800萬片晶圓」。特斯拉正在研究減少每輛車晶片用量的方法，而且預期因晶片產業擴產，預料晶片產能不會成為阻礙。

晶片產業主管認為，車用晶片數量的成長很驚人，截至2021年，每輛汽車 平均需要約1,200片晶片，是2010年用量的兩倍，而且該數字很可能繼續提高。

包括荷蘭汽車晶片製造商恩智浦導體（NXP）、德國英飛凌（Infineon）、日本瑞薩（Renesas Electronics）與美國亞德諾半導體（Analog Devices）和德儀（Texas Instruments）近期都公布車用部門營收 激增且今年展望強勁。

美國IC設計商邁威爾科技（Marvell Technology）執行長2日表示，本季車用相關營收有望成長超過30%，即便公司整體營收預期萎縮。他說，車用晶片銷售未來幾年內可望成長至5億美元，高於目前的1億美元。

恩智浦車用晶片去年銷售大增25%，預期今年第1季成長約15%；瑞薩的車用業務去年成長近40%，分析師預期本季成長更多；亞德諾半導體近四分之一的營收來自車用領域，該事業去年成長29%。

半導體產業主管說，實際上，不只汽車本身需要更多晶片，就連汽車製造也需要更多半導體，原因是車廠擴大擁抱自動化來應付勞工短缺問題並試圖降低成本。

儘管美國汽車銷量去年下滑至逾十年低點，但車用晶片需求保有韌性。恩智浦執行長席福（Kurt Sievers）表示，車輛的數位化增加代表著，即使汽車銷量降低，也不會衝擊車用晶片的需求。他說，電動車市占增加，足以抵銷經濟疲軟與供應鏈問題導致汽車生產受限的影響。

席福表示，隨著晶片擴產，車用晶片短缺的問題已有緩解，但他預期直到今年稍後或明年初之前，供需失衡的情況都還無法獲得解決。