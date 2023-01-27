固特異多功能車被指輪胎不安全 聯邦大陪審團調查

固特異多功能車使用輪胎據稱「安全堪慮」，造成數起事故，導致八人死亡，數十人受傷。洛杉磯聯邦法院大陪審團正在收集相關證據，準備發動刑事調查。(美聯社)

洛杉磯 聯邦法院大陪審團正在收集證據，針對固特異(Goodyear)多功能車(SUV，或譯休旅車)輪胎據稱不安全，造成數起事故，導致八人死亡，數十人受傷，發動刑事調查。

陪審團傳喚提告固特異的亞利桑納州律師寇茲(David Kurtz)；他也在收集有關檔案和調查筆錄，準備呈給法庭，讓法官審判總部位於俄亥俄州阿克隆市(Akron)的固特異輪胎公司。

刑事調查由運輸部總監辦公室發動，司法部 消費者保護局和洛杉磯聯邦檢察官 辦公室也參與調查，給陪審團員的傳票於1月4日發出。

寇茲提告固特異後，全國公路交通安全管理局於2017年發動調查，去年固特異召回一批多功能車更換輪胎。寇茲在訴狀中說，固特異20多年前就知道自己生產的G159多功能車用輪胎有問題，可能造成嚴重車禍，卻遲遲不召回問題產品。

固特異也不願對聯邦政府的調查表示意見，但強調被調查的輪胎沒有安全上的缺陷。它說，召回輪胎是為了處理充氣不足或載重過大可能造成的風險。｢這型輪胎，2003年以後就不再生產，已上市的，都符合固特異嚴格的安全標準。」

運輸部在網站上表示，已請聯邦執法官員調查固特異輪胎事故，調查人員有權逮捕、執行經法院核准的搜索；並說「若有需要，會把案件轉交給司法部或州、郡、市級檢察官。」