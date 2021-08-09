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購車超Q選擇...日本Honda為FIT等小車推出狗狗套件

記者趙駿宏／綜合報導
Honda於日本市場為FIT在內的旗下小車推出Honda Dog狗狗套件。摘自Honda
Honda於日本市場為FIT在內的旗下小車推出Honda Dog狗狗套件。摘自Honda

作為一個對寵物友善的車廠，Honda日本市場為FIT在內的旗下小車推出Honda Dog狗狗套件，除了有各式各樣的寵物座椅、寵物坐墊外，更對車輛本身的裝飾提供了狗狗腳印的配件可供選擇，相信對喜歡狗狗的車主來說，這些配備肯定都會讓他們乖乖掏出錢包的。

Honda Dog狗狗套件的點綴讓愛車更可愛。摘自Honda
Honda Dog狗狗套件的點綴讓愛車更可愛。摘自Honda
腳掌印的部分還是用手感柔軟的矽膠製成，摸起來相當療療癒。摘自Honda
腳掌印的部分還是用手感柔軟的矽膠製成，摸起來相當療療癒。摘自Honda
排檔桿上增添了黑、柴犬橘和純白，三種不同顏色的狗腳印排檔頭。摘自Honda
排檔桿上增添了黑、柴犬橘和純白，三種不同顏色的狗腳印排檔頭。摘自Honda

先從車室內裝看起，Honda的設計師認為，如果車主喜歡狗，那肯定也會喜歡狗狗腳印的裝飾，因此它們在車輛的排檔桿上增添了黑、柴犬橘和純白，三種不同顏色的狗腳印排檔頭，腳印的部分還是用手感柔軟的矽膠製成，要價11,000日元(約100美元)。

相當可愛的立體狗腳印貼紙可以隨意貼在車內點綴。摘自Honda
相當可愛的立體狗腳印貼紙可以隨意貼在車內點綴。摘自Honda
狗腳印鑰匙套，同樣也有三種顏色可供選擇。摘自Honda
狗腳印鑰匙套，同樣也有三種顏色可供選擇。摘自Honda

除此之外，Honda還有提供相當可愛的立體狗腳印貼紙，來讓車主貼在車內任何一個角落，售價3,850日元(約35美元)。

如果認為這樣還不夠，還可以加選4,400日元(約40美元)的狗腳印鑰匙套，同樣也有三種顏色可供選擇。

Honda分別為兩種尺寸的鋁圈轂設計了狗腳印鋁圈中心蓋，有54mm和62mm的尺...
Honda分別為兩種尺寸的鋁圈轂設計了狗腳印鋁圈中心蓋，有54mm和62mm的尺寸。摘自Honda
Honda Dog尾門貼紙也是相當可愛。摘自Honda
Honda Dog尾門貼紙也是相當可愛。摘自Honda

在外觀方面，Honda分別為兩種尺寸的鋁圈轂設計了狗腳印鋁圈中心蓋，有54mm和62mm的尺寸，分別為7,700日元和8,800日元(約70、80美元)。以及一系列向周圍的人展示你真的是個愛狗人士的尾門貼紙，售價4,400日元(約40美元)。

前座的寵物安全座椅也可以讓駕駛隨時觀察到狗狗。摘自Honda
前座的寵物安全座椅也可以讓駕駛隨時觀察到狗狗。摘自Honda
後座也有可以容納兩隻狗的寵物座椅。摘自Honda
後座也有可以容納兩隻狗的寵物座椅。摘自Honda

除了裝飾配件，Honda還對狗狗的安全感興趣。根據您寵物的大小，有專門設計的座椅、保護墊、門襯套和安全帶。價格範圍從防止狗跳出汽車的3,300日元單座座椅，到可容納中型狗並帶有舒適防水寵物座椅的25,300日元不等。這些所有配件全都在日本Honda Dog品牌網站上展示，然後可以到鄰近的Honda展間購買。

Honda 日本 汽車

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