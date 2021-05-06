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晶片短缺進入第5個月 車廠自己找解方：減少高科技功能

編譯季晶晶／綜合報導
汽車製造商嘗試拿掉旗下車款的部分功能，以因應車用晶片短缺危機。圖為標緻308掀背車。路透
汽車製造商嘗試拿掉旗下車款的部分功能，以因應車用晶片短缺危機。圖為標緻308掀背車。路透

車廠去年底剛碰上晶片短缺問題時，嘗試關廠停工，想熬過困難期，但當危機進入第5個月，且情勢惡化，他們開始發揮創意，至少維持住部分產量。

日產汽車將成千上萬輛車的導航系統拿掉，這原是標準配備；道奇RAM 1500皮卡用來監看盲點的「智慧」照後鏡，由標配改為升級版配備；雷諾汽車Arkana休旅車則停止提供方向盤後方的大尺寸數位螢幕--以便節省晶片。

有百年歷史的汽車業正加速轉向提供更智慧化的電動車，但此時遭遇晶片短缺危機，成為各家車廠的重大考驗，看誰能在對的地方省下晶片，不致重創銷售和獲利--儘管今年預估會少賣數百萬輛車。

台積電董事長劉德音日前受訪時說，車用晶片短缺可能持續到2022年初，車廠不可能坐以待斃。因應方法之一是將稀缺元件分配給利潤較高的暢銷車款，犧牲掉其他車款，這是法國雷諾和日本日產的做法。

另有些車廠減少附加功能，例如標緻308掀背車重新採用類比式轉速表，而非很難找到晶片的數位版；通用汽車有一部分雪佛蘭Silverado皮卡沒裝省油模組，每加侖汽油大約少跑1英里；日產有三分之一的車不再預裝導航系統。至於雷諾Arkana的買主，現在必須接受較小的螢幕，沒有導航地圖，並且放棄手機無線充電座選項。

晶片 汽車 台積電

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