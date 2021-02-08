半導體併購又一樁！瑞薩同意以近60億美元收購戴樂格

戴樂格半導體（Dialog）同意出售給日本車用晶片大廠瑞薩電子。路透

根據8日最新聲明，日本車用晶片大廠瑞薩電子（Renesas Electronics）已經同意收購電源管理晶片業者英商戴樂格半導體（Dialog Semiconductor）。這樁交易的價值約49億歐元（59億美元 ）。

根據瑞薩電子的聲明，該公司正以每股67.5歐元全現金收購戴樂格半導體。

消息激勵戴樂格股價 8日盤前一度大漲22%。這樁交易已獲得雙方董事會匿名投票批准，預期2021年底前完成交易。瑞薩計劃為此向銀行融資約7,354億日圓（69.68億美元）。

瑞薩提議的收購價碼，較戴樂格半導體股價5日收盤的每股56.12歐元溢價20%。在德國法蘭克福上市的戴樂格今年來股價大漲約25%，主要受蘋果5G手機需求強勁，以及其他併購相關臆測的預期拉抬。瑞薩電子在東京股價8日盤初一度重挫6.9%， 收盤跌幅 3.6%，報每股1,203日圓。

知情人士曾透露，戴樂格此前一直與包括瑞薩在內的追求者進行進一步協商，包括意法半導體。

瑞薩談成收購戴樂格的協議接下來可能會遭遇英國 監管當局嚴格檢視，因為各國愈來愈保護像是半導體這類具戰略意義的產業，例如英國競爭監管當局將調查輝達（Nvidia）收購安謀公司（Arm）一案。

瑞薩是全球最大車用半導體供應商之一，依據上周五收盤價計算，該公司市值為205億美元。瑞薩在英國、德國都設有歐洲辦公室，並在2019年完成收購美國半導體業者IDT（Integrated Device Technology），這樁價值超過60億美元的收購案協助瑞薩把業務拓展至車用領域之外。

戴樂格半導體精通於設計電源管理晶片，該公司與瑞薩已有超過十年的合作關係。戴樂格去年8月還宣布將與瑞薩合作車用電腦平台。兩家公司都是蘋果公司供應商。

瑞薩與戴樂格目前或多或少都面臨半導體供應鏈吃緊疑慮。消息人士去年11月透露，蘋果公司正在因應iPhone與其他產品電源管理晶片短缺的情況；在汽車產業，半導體短缺正迫使車廠暫停產線，與晶片供應商的關係變得緊張。